Journalisten verbreiten gefährliche Cannabis-Lüge

Bayerischer Rundfunk und Süddeutsche Zeitung lassen von Drogenspürhund kiloweise Cannabis erschnüffeln, das gar keines ist

Sadhu van Hemp

„Rauschgiftspürhund erschnüffelt 60kg Cannabis“, titelte der Bayerische Rundfunk auf seinem Online-Nachrichtenportal BR24, obwohl es sich bei dem Fund am Münchner Flughafen nicht um Cannabis handelte, sondern um synthetische Cannabinoide. Auch die Süddeutsche Zeitung, die als deutsches Leitmedium eingestuft wird und somit die öffentliche Meinung über den Freistaat Bayern hinaus in hohem Maße beeinflusst, konnte es sich nicht verkneifen, Spürhund „Vimo“ kiloweise Cannabis finden zu lassen. Ebenso titelte der offen konservativ ausgerichtete Münchner Merkur.

Die Lüge der bayerischen Journalisten basiert auf einer Erfolgsmeldung des Münchner Flughafenzolls, der in der vergangenen Woche rund 60 Kilogramm synthetische Cannabinoide sicherstellen konnte. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, schlug Rauschgiftspürhund „Vimo“ bei der Kontrolle eines 30-jährigen Flugpassagiers an, der in zwei Koffern die synthetische Cannabinoide nach Moskau transportieren wollte, also dorthin, wo in zweieinhalb Wochen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft die Nachfrage nach psychoaktiven Substanzen sprunghaft ansteigen wird. Und zu diesen Substanzen gehören auch sogenannte „Legal Highs“, die aus vollsynthetischen Cannabinoiden hergestellt und als Cannabisersatzstoff gehandelt und konsumiert werden.

Dass Legal Highs mit Cannabis und Haschisch nicht zu verwechseln sind, müssten auch die Herren und Damen Journalisten der oben genannten Redaktionen wissen. Doch entgegen ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht wurde einfach ein bisschen gelogen – und das buchstäblich wie gedruckt. Das ist fatal, denn die meisten Menschen vertrauen schriftlichen Aussagen eher als mündlichen. Die Verbreitung der Lüge, dass Cannabis und synthetische Cannabinoide ein und dasselbe sind, ist daher als gezielte Desinformation der Prohibitionisten zu betrachten. Die politisch konforme Berichterstattung der bayerischen Medien führt überdies dazu, dass die Konsumenten von Legal Highs dem Trugschluss aufsitzen können, dass die Neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) ebenso ungefährlich und wohltuend sind wie Cannabis. Doch weit gefehlt, da die körperlichen und psychischen Risiken des NPS-Konsums, insbesondere bei Überdosierungen, nicht zu unterschätzen sind. Die Zahl der erfassten durch NPS verursachten Todesfälle stieg in Deutschland von 39 im Jahr 2015 auf 76 im Jahr 2016. Demgegenüber stehen null Cannabis-Tote weltweit – und das seit Menschengedenken.

Dass die bayerischen Leitmedien ungestraft Lügen über Cannabis verbreiten, ist schon bezeichnend für das Bundesland, das die meisten Drogentoten in Deutschland zu beklagen hat. Zum Glück gibt es unter weißblauem Himmel nicht nur treudoofe Untertanen, die unwidersprochen alles schlucken, was ihnen die Medien an Unwahrheiten servieren. Nachdem sich ein paar Beitragszahler des Bayerischen Rundfunks am Vormittag über die Lügennachricht beschwert hatten, gelang es der BR24-Redaktion am späten Abend, die bereits tausendfach gelesene Schlagzeile der Wahrheit anzupassen – zwar nur widerwillig, aber immerhin.