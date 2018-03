Luftpost aus einer Radolfzeller Flüchtlingsunterkunft.

Da Flüchtlinge oft nur eine Aufenthaltsgestattung erhalten oder nach abgelehntem Asylantrag unter Duldung beschränkte Beschäftigungsrechte besitzen, suchen sich verzweifelte Immigranten oft alternative Einnahmequellen zum Überleben nach der Flucht aus einer nicht grundlos verlassenen Heimat. Weil der Verkauf von Marihuana auf dem Schwarzmarkt keinen festgesetzten Reglements unterliegt und ein Bedarf nach Cannabis dank fehlender legaler Optionen stets in der sich längst mit dem Verbot arrangierenden Bevölkerung zu decken bleibt, versuchen sich angereiste Arbeitslose verständlicherweise im gewinnorientierten Marihuanahandel – und einem zwingend verbundenen Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Ein Kilogramm Cannabis fiel Polizisten vor die Füße, als diese am Dienstagabend bei einer Personensuche in einer Radolfzeller Flüchtlingsunterkunft außerhalb des Gebäudes Wache standen, was über die Zugänglichkeit zum „vierten Arbeitsmarkt“ in Deutschland viel verrät und die verfehlte Prohibitionsstrategie aufzeigt.

Der nach aufwendigem Wiegen nicht mehr als geringe Menge zu wertende Batzen Marihuana, der aus Panik vor der gerade im Flüchtlingsheim stattfindenden Personensuche aus einem Fenster des dritten Stockes geworfen worden sein soll, muss zwar erst nach seinem genauen THC-Wirkstoffgehalt überprüft werden, doch einen ungefähren Straßenwert von 5000 Euro müsste die Schwarzmarktware besitzen, lässt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz in Medien bereits verbreiten. Ebenso wären nach eigenen Aussagen in Kooperation mit der Kriminalpolizei Ermittlungen gegen drei mögliche Besitzer eingeleitet worden, welche kurz nach der einschlagenden 1-Kilogramm-Cannabisbombe in den anschließend von den Beamten als Herkunftsort vermuteten Räumlichkeiten angetroffen wurden. Diese Personen besaßen nur noch geringen Mengen Cannabis im 1-Zimmer-Haushalt sowie wohl auch ein gestohlenes Fahrrad und original verpackte Handwerkzeuge ohne Rechnungsbelege, doch aufgrund fehlender Haftgründe gab es keine Festnahmen, weshalb die ausgemachten Tatverdächtigen im Alter von 32, 24 und 18 Jahren weiterhin auf freiem Fuß bleiben durften.

Um die höchstwahrscheinlich durch den unglücklichen Vorfall entstandenen Schulden in möglicher Höhe von 5000 Euro beim auserwählten Händler des Misstrauens wieder körperlich unversehrt abzuarbeiten, bietet der weiterhin nach keinen Voraussetzungen fragende „vierten Arbeitsmarkt“ aber erneut beste Einstiegschancen für die betroffenen Flüchtlinge.