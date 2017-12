Zahlen der Barmer Krankenkasse zeigen gestiegene Nachfrage.

Der Ansturm auf Cannabismedizin in Deutschland, der seit März 2017 begonnen hat, ist noch nicht vorüber. Neuste Zahlen der Barmer Krankenkasse zeigen eine gestiegene Nachfrage nach der Hanfarznei und ebenso, dass die Behandlung mit Cannabis an Akzeptanz gewonnen hat. Medizinalhanf liegt weiter im Trend.

So hat auch die Frankfurter Rundschau die neusten Ziffern der Krankenkasse Barmer erhalten, die von insgesamt 2857 Personen sprechen, welche Marihuana von ihren Ärzten empfohlen bekamen und daher Anträge auf eine Kostenübernahme stellten. Aus Nordrhein-Westfalen stammten dabei die meisten Menschen mit Bedürfnissen nach medizinischem Marihuana (605 Patienten), aus Bayern der zweitgrößte Anteil (567 Patienten), aus Berlin nur ein geringer Teil (230 Patienten) und aus Hessen der geringste Personenkreis (186 Patienten). Aktuell hätte sich die Situation bei ungefähr 400 eingehenden Anträgen pro Monat eingependelt, von denen in der Vergangenheit circa ein Drittel abgelehnt werden mussten. So erreichte man bei der Barmer Krankenkasse einen Stand von 1732 Genehmigungen zur Kostenübernahme der verschriebenen Medizin, was 1125 Menschen ohne eine derartige Grundversorgung zurücklässt. Dennoch sind mit diesem Durchschnitt wesentlich bessere Ergebnisse erzielt worden, als noch im Sommer angenommen wurde, wo man nur ein Drittel Genehmigungen prognostizierte. Als Grund für eine Verneinung diente nun aber auch verstärkt, dass Mediziner nicht genügend gescheiterte Behandlungsmethoden mit regulären Medikamenten nachweisen konnten, oder, dass aufgrund des Krankheitsbildes eigentlich ein Facharzt die richtige Adresse für das Ausstellen des BtM-Rezeptes dargestellt hätte.

Um übereifriges Handeln mit kontraproduktivem Ausgang zukünftig zu verhindern, besuchten rund 350 Ärzte und Ärztinnen in Düsseldorf ein Symposium im Dezember, das unter dem Titel „Cannabis auf Rezept? Cannabinoide in der Medizin“ über die genaueren Umgangsformen informierte und hilfreiche Wegweiser näher brachte. Nur eine Lösung für die wohl doch noch dauerhaft bestehenden Lieferengpässe beim Import der grünen Medizin wurde dort wie anderswo nicht für die nahe Zukunft beschrieben. Diese schleppende Situation bremse dafür aber immerhin die wachsende Nachfrage nach einem Medizinalhanfrezept in der Bevölkerung, waren sich in Düsseldorf anwesende Apotheker sicher.

Nach einer auf alle Krankenkassen bezogenen Hochrechnung der Frankfurter Rundschau bräuchten jedoch die circa 12.000 nun schon in Deutschland lebenden Cannabispatienten allein in 2018 bereits vier Tonnen getrocknetes Marihuana, weshalb von einer tatsächlichen Trendwende beim stark unterschätzten Hanfhype wohl kaum gesprochen werden kann.

Also lasst es endlich wachsen – es wird schließlich gebraucht!