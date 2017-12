200 Stimmen gegen 82 befürworten legales Gras für Erwachsene.

Seit am 14. April unter Justin Trudeaus geführtem Kabinett der Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Marihuana für die Genusszwecke Erwachsener eingereicht wurde, ist das Ende des Cannabiskrieges in westlichen Industrienationen vorhersehbar. Wie lange es dauert, bis die spürbaren positiven Effekte eines Umschwunges in der entfernten Drogenpolitik hierzulande verstanden werden, lässt sich nur vermuten, in Kanada hofft man dagegen weiterhin auf den angepeilten Termin Anfang Juli 2018, auch wenn noch einige organisatorische Hürden in Sicht scheinen. Kanadas Politiker stimmen für die kommende Cannabisfreigabe mit gewaltiger Mehrheit und ließen den Versuch konservativer Kräfte, das Vorhaben offiziell zu verzögern, ebenso krachend scheitern.

NORML weiß über die Geschehnisse aus Kanada zu berichten, wo am Montag den 27. November im House of Commons über das eingereichte Gesetzespapier abgestimmt wurde und mit eindeutiger Mehrheit eine Bestätigung erfuhr. 200 Stimmen gegen 82 befürworteten legales Gras für Erwachsene. Der kanadische Cannabis Act samt Bill C-45 verspricht volljährigen Kanadiern zukünftig einen ungefährlichen Zugang zu legalem Cannabis zu gewährleisten und der Regierung die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf der natürlichen Hanfkräuter zu regulieren. Ebenso werden bei Inkrafttreten die Strafen für den illegalen Handel erhöht, sollten Minderjährige weiterhin über Schwarzmarktumwege an die berauschenden Güter gelangen.

Auf Twitter meldete sich der im Thema engagierte junge Premierminister Justin Trudeau direkt zu dem erfolgreichen Vorankommen des Gesetzesentwurfes und dem Überschreiten dessen dritter gesetzlicher Hürde, welche nun den Weg für eine Überprüfung im Senat freimacht. Dort scheint glücklicherweise ebenso eine größere Gruppe an unabhängigen Senatoren dem liberalen Vorstoß nützlichen Wert beizumessen, den die kanadische Justizministerin Jody Wilson-Raybould vor der Abstimmung im House of Commons noch einmal auf den Punkt brachte. C-45 sei ein bedeutender Meilenstein, um dem organisierten Verbrechen die Profite des Cannabishandels zu entreißen und Heranwachsende vor Marihuanakonsum besser zu schützen. Auch wenn Kritiker der wohl unausweichlichen Situation eine zeitnahe Umsetzung der angedachten Pläne natürlich weiterhin mit Sorge betrachten, scheinen deren ausgesprochenen Vorschläge, die Legalisierung von Marihuana in Kanada mindestens bis zum Juli 2019 zu verschieben, wohl auch aus diesem Grund nur bedingte Begeisterung auszulösen.

Sieben Monate liegen in dieser Frage einfach bedeutend näher.