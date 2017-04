Kanada legalisiert Cannabis zu Genusszwecken in 2018

Prohibitionisten verlieren Krieg gegen Marihuana.

Wie schon im Vorfeld von der kanadischen Regierung im März angekündigt wurde, sollte um den 20. April verraten werden, wie sich das Wahlversprechen einer vollständigen Cannabislegalisierung möglichst zeitnah umsetzen lässt und wie sich das dazugehörige Regelwerk gestalten wird. Nun ist man in Kanada dem Cannabis-Day am 4/20 zuvorgekommen und hat alle Details verraten, die den ersten westlichen Industriestaat zu einem Kifferparadies gestalten. Kanada legalisiert Cannabis zu Genusszwecken, während alle Prohibitionisten den Krieg gegen Marihuana zeitgleich zu verlieren beginnen.

Neben der Bombe, die Donald Trump gestern auf Afghanistan fallen ließ, war der Einschlag der offiziellen Informationen aus Kanada eine vergleichbar explosive Nachricht, die auf seriösen Portalen ähnliche Beachtung erfuhr. Alle Details über die in Kanada ab 01. Juli 2018 in Kraft tretende Veränderung gaben Tagesschau und Printmedien ausführlich preis, ohne dabei mahnende Worte über die möglichen Gefahren des Drogenkonsums hinzuzufügen. Sachlich wird über die gescheiterte Drogenpolitik berichtet, die die Kanadier zur Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken bewegte.

Justin Trudeaus Regierung reichte die Gesetzesvorlage gestern ein, die vorsieht, Cannabiskonsumenten und Produzenten nicht länger zu verfolgen, solange sie gewisse Spielregeln einhalten. So wird der Besitz von 30 Gramm Marihuana für alle über 18-jährigen Bewohner Kanadas erlaubt, die auch selbst bis zu vier potente Hanfpflanzen in ihrem Wohnsitz züchten dürfen. Der staatlich überwachte Handel wird dagegen über Lizenzen reguliert, die dafür sorgen sollen, dass die Freigabe der Pflanzenprodukte auch eine erwünschte Wirkung zeigt. Jugendlichen soll der Zugang zu Cannabisware wesentlich erschwert werden, weshalb Händlern äußerst hohe Haftstrafen drohen, sollten sie den Jugendschutz nicht beachten. Auch werden Verkehrssünder, die unter Cannabiseinfluss fahren, zukünftig härter bestraft. Insgesamt möchte man mit der Verschiebung des Handels allen Schwarzmarktanbietern den Boden unter den Füßen wegreißen, die keinen Ausweis des Kunden verlangen und daher aktuell noch geschätzte sechs Milliarden Euro jährlich mit Cannabis umsetzen.

“Die Gesetze, wie sie bisher bestanden, waren ein kläglicher Reinfall“, sagte der Minister für die öffentliche Sicherheit Ralph Goodale über die aktuelle Verfolgung von Marihuanakonsumenten während der auch hierzulande mit Argusaugen beobachteten Pressekonferenz.

Betrübte Legalisierungsgegner sollten sich bis zum 01. Juli 2018 an einen tröstenden Gedanken gewöhnen:

“Shift happens!“