Kanada: Ende der Cannabis-Prohibition rückt näher

Regierung will am 20. April Gesetz zur Legalisierung von Marihuana bekanntmachen

Die staatliche Rundfunkanstalt „Canadian Broadcasting Corporation“ (CBC) meldete am Samstag, dass Premierminister Justin Trudeau das am 20. April vorigen Jahres gegebene Versprechen, Marihuana komplett zu legalisieren, nunmehr einlösen will. Welches Datum der historische Tag der Befreiung tragen wird, darüber sind sich die Medien noch uneins. Vieles deutet aber darauf hin, dass das neue Gesetz am Welt-Marihuana-Tag, also am 20. April der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Damit löst Trudeau das wohl relevanteste und zugleich brisanteste Versprechen seines Wahlkampfes ein, mit dem er die Hanf-Community gelockt und zu Wählern seiner „Parti libéral du Canada“ gemacht hat. Ungeachtet der Warnungen und Drohungen aus den USA ist der 45-jährige Politiker ein Ehrenmann geblieben. Statt den Wählerwillen zu ignorieren, wird die Trudeau-Regierung nun den einzig vernünftigen Weg gehen und den Anti-Hanf-Krieg auf kanadischen Boden für beendet erklären. Zum Leidwesen der anderen Commonwealth-Staaten und G7-Partner, die sich von Kanada verraten sehen.

Das Gesetz soll aller Voraussicht nach spätestens am 1. Juli 2018 in Kraft treten. Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um ein staatlich kontrolliertes und reguliertes Netzwerk lizenzierter Produzenten aufzubauen. Aufsicht soll eine von der Regierung eingesetzte Taskforce übernehmen, die die Richtlinien vorgibt. Der Eigenbau von Cannabis wird zugelassen, aber auf vier Pflanzen pro Haushalt beschränkt. Die Entscheidung, wie und zu welchem Preis das Kraut gehandelt wird und welches Mindestalter zum Erwerb berechtigt, soll den kanadischen Provinzregierungen vorbehalten bleiben.

Die Umsetzung der Rahmenbedingungen wird kein leichtes Unterfangen, zumal nicht alle Provinzen von der Marihuanafreigabe begeistert sind und am selben Strang ziehen. Auch in Kanada gibt es Berge und Täler, in denen die Uhren stehengeblieben sind. „The Globe and Mail“ zitiert gar einen hochrangigen Bundesbeamten, der den Freigabetermin für Juli 2018 für eher unwahrscheinlich hält und den Tag X nicht vor 2019 erwartet.

Doch wie es auch kommt – in wenigen Tagen bricht für die Cannabisfreunde in Kanada per Gesetz eine neue Zeit an. Nun heißt es, geschmeidig und reibungslos in die Zukunft zu gleiten und mit Sinn und Verstand die schwer erkämpfte Freiheit zu genießen und zu bewahren.