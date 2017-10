Greek Connection nutzt gelbe Boten.

Im April 2017 setzten sich griechische Beamte mit dem deutschen Zoll in Verbindung, da drei Pakete voller Marihuana am Flughafen in Athen sichergestellt werden konnten. Eine Empfängeradresse in Bielefeld versprach Kontakt zu den Initiatoren der dubiosen Versandaktion herstellen lassen zu können, weshalb sich die Behörden verabredeten, die Ware der genannten Person zu überbringen. Damit diese keinen Verdacht schöpfen konnte, wurden fünfzig Kilogramm Cannabis mit DHL geliefert.

Ein Beamter des Zollamtes Hannover tarnte sich zu diesem Zweck als gelb gekleideter Postdienstleister und übergab die Pakete, deren Inhalt selbstverständlich zuvor mit Füllstoff ausgetauscht wurde, dem verdächtigten Empfänger. Dieser ließ die Lieferung jedoch auf dem Gehweg stehen, bis ein weiterer Mann mit Kombi anfuhr, in dessen Auto die vom Zoll natürlich weiterhin beobachteten Pakte dann geladen wurden. Der Zugriff erfolgte daraufhin und brachte anschließend die glaubwürdige Erkenntnis, dass sich die beiden Personen zuvor noch nie gesehen hatten und nur auf Anweisungen agierten. 400 Euro sollen dem 53-jährigen Bielefelder versprochen worden sein, der bereits vorbestraft gewesen und nun aufgrund der Beihilfe zum Drogenhandel zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist. Hintermänner sollen für die eigentliche Einfuhr der fünfzig Kilogramm Cannabis verantwortlich sein, da selbst bei Wohnungsdurchsuchungen und Telefonverbindungsauswertungen keinerlei Hinweise auf Drogenhandel gefunden werden konnten.

Der 52-jährige Mann mit dem Kombi sei sogar einfach nur von einem Bekannten darum gebeten worden, kurz einmal beim Tragen zu helfen und daher nun in dieser unangenehmen Situation gelandet. Dieser hilfsbereite Mensch muss jetzt mit einer 18 Monate währenden Bewährungsstrafe den kommenden Alltag gestalten. Von allen Hintermännern der griechischen Connection fehlt jedoch wohl noch jegliche Spur, weshalb diese beiden kleinen Jagdtrophäen aus der globalen Drogenjagd der gemeinschaftlichen europäischen Zollzusammenarbeit erst einmal genügen müssen.