Der Feind steht rechts

Sadhu van Hemp

Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass Deutschland ein gespaltenes Land ist. Zwischen den Volksstämmen liegen Welten, was die politische Gesinnung betrifft. So haben die in Ostdeutschland ansässigen Volksgruppen eine völlig konträre Vorstellung vom gesellschaftlichen Zusammenleben als die Berliner, Westfalen oder Ruhrpöttler, die sich nicht von rechten Hetzern kirre machen lassen. Auffällig dabei ist, dass ausgerechnet in den Bundesländern, wo die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund leben, rechte und völkisch-national ausgerichtete Parteien auf dem Vormarsch sind.

In Sachsen, wo 95,6 % der Bevölkerung biosächsisch ist, wählte jeder vierte Bürger die offen ausländerfeindlich ausgerichtete AfD. Ähnlich völkisch fühlen die Kleinbürger in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. In beiden Bundesländern haben jeweils nur 3,8 % der Einwohner einen Migrationshintergrund, aber jeder fünfte Wähler gab denen die Stimme, die von Überfremdung faseln. Der AfD-Vorsitzende Gauland versprach der Anhängerschaft noch am Wahlabend, sich sein Vaterland zurückzuholen. Das heißt, er will denen die Heimat wegnehmen, die nicht ins Konzept des braunen Netzwerkes passen.

Dass die Volksstämme auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone etwas anders ticken als ihre Brüder und Schwestern in Westdeutschland, zeigt auch die Website-Statistik des Hanf Journals. Die geografische Darstellung der Seitenaufrufe lässt zwischen Oder und Elbe eine Lücke klaffen, die erschreckend ist. Der Löwenanteil der Hanf-Journal-Leser ist in den alten Bundesländern zu Hause. Dieses Phänomen lässt den Schluss zu, dass eine Cannabiskultur in Neufünfland nicht gepflegt wird.

Doch auch in Bayern und Baden-Württemberg zeigen sich Tendenzen, die alles andere als zukunftsweisend sind, was die Drogenpolitik betrifft. Um ein Abdriften der süddeutschen Volksstämme ins Nazimilieu zuvorzukommen, übernehmen dort die „Alt-Parteien“ die Aufgabe, das Wahlvolk gegen alles aufzubringen, was nicht ins rechtskonservative Weltbild passt. Und dazu zählen auch die Hänflinge, die unterhalb des Weißwurstäquators die ganze Härte des Anti-Hanf-Krieges zu spüren bekommen. Die Ministerpräsidenten Seehofer und Kretschmann sind kaum mehr zu unterscheiden von den Demagogen der Nazikonkurrenz, die alle Kiffer am liebsten auf der Flucht erschießen würden.

Keine Frage, eine Riss geht durch die Bundesrepublik – und nicht nur auf der Landkarte. Auch in den Köpfen der Angstdeutschen tun sich Abgründe auf, die bislang undenkbar waren: Rassismus, Antisemitismus und die generelle Diskriminierung von Andersdenkenden und -lebenden wird mit den Schreihälsen der AfD im Bundestag wieder hoffähig. Ein Gauland geht sogar soweit, die Mörder der Wehrmacht posthum zu adeln und von aller Schuld an der im Zweiten Weltkrieg verübten Verbrechen freizusprechen. Überall und nirgends kommen sie aus der Kloake der deutschen Geschichte gekrochen, die ewigen Nazis und Revanchisten.

Noch scheint der Anteil derer, die die Welt mit einer Neuauflage des „Zwölfjährigen Reiches“ beglücken wollen, nicht bedrohlich. Doch die Nazi-Ideologie ist attraktiver denn je – besonders bei jungen Leuten, von denen sich auch viele zur Hanf-Community zählen. Die Zeiten, als der Kiffer zwangsläufig ein linker Bruder war, sind längst vorbei. Der Genuss von Cannabis ist Lifestyle und kein politisches Statement mehr.

Eine Cannabisfreigabe mit rechtskonservativen und nationalkapitalistischen Parteien wird es nicht geben. Im Gegenteil, die Rechten sind die Urheber und Bewahrer eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Für eine Liberalisierung des Hanfverbots haben immer nur linke Regierungen gesorgt – wie 1975 in den Niederlanden oder 2013 in Uruguay. Auch in USA bekam die Legalisierungswelle erst den richtigen Schub, als Barack Obama die rechtskonservativen Republikaner kaltstellte.

So gesehen dürfte jedem Deutschländer klar sein, dass mit Nazis oder naziähnlichen Parteien kein Blumentopf zu gewinnen ist.