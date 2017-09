950 Soldaten kämpfen in einer dicht besiedelten Favela.

Nachdem im letzten Jahr die Olympischen Spiel in Rio de Janeiro recht ungestört durchgeboxt werden konnten, normalisiert sich die Lage am Zuckerhut. Der Drogenkrieg in Rio de Janeiro gerät außer Kontrolle, da man wieder mit militärischem Großaufgebot in dicht bevölkertem Gebiet auf blutige Dealerjagd geht.

Hoffentlich erinnert sich Papst Franziskus noch an seinen Besuch der brasilianischen Metropole in 2013, als er gegen Legalisierer und Liberalisierungsbefürworter wetterte, da durch ihre Arbeit keine Reduzierung beim Angebot der illegalen Substanzen stattfände. Weil jedoch ohne Legalisierung berauschender Substanzen in Brasilien der Handel mit den verbotenen Konsumgütern natürlich bei kriminellen Banden blüht, findet ein Jahr nach dem sauberen olympischen Großereignis – für das die Stadt extra aufgeräumt wurde – ein Straßenkampf ähnlich Kriegsschauplätzen in der größten Favela Rocinha statt. Mit Hubschraubern, Panzern und schweren Feuerwaffen ist das Militär der überforderten Polizei von Rio de Janeiro zur Hilfe gerückt, die allein im bisherigen 2017 den Verlust von 200 Beamten durch Gewalttaten zu beklagen hatte. Insgesamt starben von Januar bis Juni 2700 Menschen im Bundesstaat von Rio de Janeiro durch Tötungsverbrechen. Im Juli waren daher bereits schon einmal 8500 Militärs entsandt worden, um die einst durch die Unidade-de-Polícia-Pacificadora-Spezialtruppe leicht befriedeten Favelas wieder abzusichern. Da der Drogenhandel des 70.000 Einwohner Ortes jedoch auch dort unter der Oberfläche der Legalität stets fröhlich weiter floriert und die finanzträchtigen Geschäfte seitens ihrer gewinnbeteiligten Personen unbedingt geschützt gehören, bedarf es wenig Erklärung, dass Waffeneinsatz auch auf der anderen Seite der Drogenkriegsfront selbstverständlich ist, um sich gegen staatliche Eingriffe von Außen zu wehren. Tagesgeschäft im Milieu, das Milieu bleiben soll.

Ein anschauliches Paradebeispiel für die Effektivität der Prohibition am Wahlsonntag.