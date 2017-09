Die Qual der Wahl

Sadhu van Hemp

Die Hanffreunde haben es nicht leicht, wenn auch sie – die kriminalisierten Aussätzigen – am 24. September an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen und die Entscheidung treffen müssen, die Partei zu wählen, die dem Augenschein nach die Interessen der Community am besten vertritt. Aus hanfpolitischer Sicht bleibt da allerdings nicht viel Auswahl: Die rechten und konservativen Parteien kommen nicht in Betracht. Weder CDU/CSU, noch die tiefbraune Höckepartei meinen es gut mit den Hänflingen.

In der nun abgelaufenen Legislaturperiode haben die regierenden Christdemokraten in persona Marlene Mortler eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Cannabis-Konsumenten als Menschen zweiter Klasse betrachten und am liebsten allesamt aus dem Verkehr ziehen würden. Eine generelle Hanflegalisierung in absehbarer Zeit wird es unter einer christdemokratisch geführten Regierung nicht geben.

Noch wesentlich Schlimmeres haben die Schmocks der AfD („Alternative für Dumme“) mit den Hanffreunden vor. Im Wahlprogramm dieser rechtsradikalen Politsekte steht klar geschrieben, dass Drogenabhängige in psychiatrische Sicherungsverwahrung genommen werden sollen. Statt einer Re-Legalisierung des Hanfes wird es mit diesen Ewiggestrigen eher einen zehn Meter hohen antiislamischen Schutzwall mit Todesstreifen an der deutsch-niederländischen Grenze geben. Wer diese Irren mit seiner Stimme legitimiert, der wählt seine eigenen Richter und Henker.

Um einen für die Hanffreunde fatalen Rechtsruck zu vermeiden, bleibt nur die Alternative, eine der bundestagtauglichen Parteien die Stimme zu geben, die sich entweder klar für eine Cannabis-Legalisierung einsetzt oder zumindest dafür erwärmen lässt. Das Problem ist nur, dass die Mehrheit der Deutschen unter „German Angst“ leidet und eine höllische Panik vor allem hat, was nach Sozialismus und Multikulti riecht. Cannabis affine Parteien wie die Grünen und die Linken haben diesen Stallgeruch, vor dem sich jeder kleinbürgerliche Piefke geradezu ekelt – selbst wenn er zur Hanfcommunity gehört.

Die Deutschen, ob privilegiert oder nicht, wollen derzeit keinen Sozialstaat, sich dafür aber ausbeuten und unterdrücken lassen. Niemand hat die Absicht, das sittenwidrig erworbene Vermögen der Reichen ein klitzekleines bisschen höher zu besteuern. Lieber sollen die Kinder in Suppenküchen mit Essensresten abgefüttert werden, die Mieten ins Maßlose steigen und die Renten gekürzt werden. Der Groschen, dass nicht die „Ausländer“ und „Sozialschmarotzer“ Deutschland abschaffen, sondern der Geldadel nebst Gefolge, wird bei den meisten Wählern auch am 24. September nicht fallen.

Den erhofften hanffreundlichen Linksruck wird es nicht geben. Niemand wird die Fenster aufreißen und die Bude mal kräftig durchlüften. Zumal auf die SPD nach wie vor kein Verlass ist. Merkel-Herausforderer Martin Schulz hat zudem versprochen, dass es mit ihm als Kanzler oder Vizekanzler keine Cannabis-Freigabe geben wird. Zudem spekulieren die Asozialdemokraten darauf, bei der Bundestagswahl noch einmal mit dem blauen Auge davonzukommen und erneut als Juniorpartner der Union in Deutschland mitregieren zu dürfen.

Was den Hänflingen bleibt, ist ein großes Fragezeichen, das sie mit ins Wahllokal schleppen. Wie sie sich auch entscheiden, die Weichen für eine Legalisierung werden bei der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag nicht gestellt. Aber ein Zeichen können die Freunde des Hanfes setzen, indem sie die Parteien wählen, die beste Chancen auf den Einzug ins Parlament haben und zugleich dank ihrer politischen Agenda der Hanfcommunity nahestehen. Wer die Linken und Grünen wählt kann sich gewiss sein, dass das Thema Hanflegalisierung auch die nächsten vier Jahre im Bundestag die Abgeordneten der rechtslastigen Parteien ärgern wird.