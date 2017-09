Österreichs Staatsrundfunk hetzt gegen Cannabis

ORF-Website schockt mit Lügen- und Horrorgeschichten aus Kärnten

Eine Kritik von Sadhu van Hemp

Wer Cannabis verteufeln will und dazu ein Argument benötigt, der greift gerne auf Kinder zurück. Hundebabys und Kinder ziehen immer, denn diese Geschöpfe wecken den Beschützerinstinkt im Menschen. Auch die Herren und Damen Journalisten des „Österreichischen Rundfunk“ nutzen diese Masche, um die Herzen zu erwärmen bzw. die Gemüter zu erregen. Auch der ORF führt Kinder ins Feld, wenn es darum geht, als Stiftung des öffentlichen Rechts den von der Regierung verordneten Anti-Hanf-Krieg propagandistisch zu befeuern.

In einer aktuellen Exklusiv-Story hatte Anna Stockhammer vom „kaernten.ORF.at“ die ehrenvolle Aufgabe, den Österreichern einzutrichtern, dass „Drogen auf Kinder verheerend wirken“. Die Aussage kann so, wie sie ist, sofort unterschrieben werden. Doch leider geht es in dem Artikel nicht um die Volksdroge Nr 1, die jährlich Abertausende Schnapsdrosseln und Schluckspechte dahinrafft, sondern um das Heilkraut und Genussmittel Cannabis. Gleich zu Beginn des Artikels wird die Leserschaft mit der Horrormeldung geschockt, dass ein Dealer dabei ertappt wurde, wie er „Drogen“ an eine 13-Jährige verkaufte. Gras für Kinder ist natürlich schlimm, zumal der Leser das Gefühl bekommt, dass derartige Vorkommnisse in Österreich an der Tagesordnung sind.

Anna Stockhammer versteht es, mit wenigen Worten Angst zu schüren. Unterstützt wird sie selbstverständlich von Fachspezialexperten in Sachen Cannabis. „Drogen bewirken, dass der Konsument von der Realität abrückt“, sagt der Villacher Kinderpsychologe Wilfried Gfrerer. Ganz nebenbei und kleinlaut erwähnt der gute Mann dann doch, dass „es Konsumenten gibt, bei denen keine größeren Beeinträchtigungen zu sehen sind“.

Um die Leser nicht mit positiven Aspekten der Hanfdroge zu überfordern, darf Barbara Schmidt-Zeitler, Oberärztin der Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum Klagenfurt, noch einmal richtig schocken. Die Dame weist auf die „Kollateralschäden“ hin, die der Cannabiskonsum mit sich bringt. Ob Führerscheinentzug, Arbeitsplatz- und Wohnraumverlust, finanzielle Probleme oder gar Haftstrafen, all das seien Folgen des „Drogenkonsums“. Schwer zu sagen, ob die Oberärztin selbst ein Fall für die Psychiatrie ist oder einfach nur dreist lügt, wenn sie die Schuld dem Hanf und nicht der Hanfprohibition zuweist.

Und Schmidt-Zeitler setzt noch eine Lüge drauf: „Cannabis ist die Einstiegsdroge bei den Jugendlichen.“

Und so liest sich der gänzlich unbelegte Artikel des ORF wie eine Gebrauchsanweisung für Prohibitionisten, die Österreich vor der Einwanderung des bösen indischen Hanfes beschützen wollen. Immer und immer wieder sind es die armen Kinder, die der gemeine Hanf zerstören will. Die Website-Besucher des ORF sollen wissen, das Cannabis nichts für Kinder ist – und für Erwachsene ebenso. Anna Stockhammer erklärt en passant ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung zu Sittenstrolchen – denn diese unanständigen Kiffermenschen sind es, die den lieben Kinderchen ein schlechtes Vorbild sind und diese zum „Drogenkonsum“ verführen.