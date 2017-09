Cannabis-Terror im oberfränkischen Münchberg

Polizei fasst nach umfangreichen Ermittlungen hochgefährlichen Guerilla-Grower

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Um ein Haar wären die 10.000 Einwohner des Städtchens Münchberg einer Umweltkatastrophe zum Opfer gefallen. Dass der Supergau ausblieb und die Bürger überlebten, ist aufmerksamen Mitarbeitern des städtischen Bauhofs zu verdanken, die letzten Dienstag beim Unkraut-Jäten auf einer Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs die „tickenden Zeitbomben“ entdeckten und diese ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit noch vor Ort entschärften.

„Wir dachten erst, nordkoreanische Atomraketen hätten sich nach Münchberg verirrt“, schildert ein Passant die gespenstische Szenerie, als ein Großaufgebot der Polizei sämtliche Grünflächen der Stadt absuchte. „Doch es war noch viel schlimmer! Statt mit Atomen wurde meine Heimatstadt mit Haschisch-Pflanzen verseucht. Den Dreck kriegt man nie wieder raus.“

Doch ganz so schlimm war es denn doch nicht. Die Haschpflanzen standen noch nicht in voller Blüte und produzierten keinen hochtoxischen Haschgiftsaft. Auch hatten sich die Pflanzen noch nicht fortgepflanzt. Problematisch gestaltete sich nur die Suche nach den Giftpflanzen, da sich der Hanfterroranschlag über die ganze Stadt erstreckte.

Schließlich gelang es der Polizei mit freundlicher Unterstützung der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Cannabis-Pest mit Stumpf und Stiel auszurotten. Und da die bayerische Polizei kein Haschgiftverbrechen durchgehen lässt, setzte sie alles daran, einen Schuldigen für den Hasch-Terror zu finden. Und das – wie sollte es im Freistaat Bayern anders sein – mit Erfolg.

Dank der Berichterstattung über den feigen Anschlag in der Mittwochsausgabe der „Frankenpost“ fand sich ein Denunziant, der der Polizeiinspektion Münchberg den Tipp gab, wer der Tatverdächtige sein könnte. Nun wird gegen einen 19 Jahre alten jungen Einheimischen ermittelt. Bei der Hausdurchsuchung fand sich eine Vielzahl von Rauschgift-Utensilien an, die als Beweis herhalten, dass der 19-Jährige drogentechnisch unterwegs ist.

„Weitere Cannabis-Pflanzen haben wir zwar nicht entdeckt, wohl aber eine mobile Aufzuchtanlage“, sagt der stellvertretende Polizeichef von Münchberg Matthias Münchberger, der in seinen 26 Dienstjahren so etwas noch nicht erlebt hat.

Der Verdächtige macht bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und schweigt zum Vorwurf des illegalen Anbaus von Rauschmitteln und zum Verdacht, den Hanfterrorakt in Münchberg verübt zu haben. Bleibt also die Frage offen, ob der Tatverdächtige der Tat wirklich verdächtigt werden kann. Schließlich können die Hanfsamen ja auch vom Himmel gefallen sein – abgeworfen von nordkoreanischen Briefbombentauben, die eigentlich den Garten des Bundeskanzleramtes mit Hanfsamen zuscheißen wollten, ihre tödliche Fracht aber wegen eines Navigationsfehlers irrtümlich über Münchberg abwarfen. Diesen Verdacht sollte die bayerische Polizei unter Hinzuziehung des Staatssicherheitsdienstes in weiteren Ermittlungen ebenso beleuchten.