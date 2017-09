Druck auf Kassen, Ärzte und Apotheken abwälzen.

Nachdem bereits die derzeitigen Lieferengpässe beim Medizinalhanfimport Mitte August von der Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände bestätigt wurden, wurde nun auch seitens der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion der Mangel der gleichfarbigen Medizin eingeräumt. Die Lieferengpässe bei medizinischem Cannabis werden von der Bundesregierung bestätigt.

So sollen in der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf die Anfrage der Grünen die Worte gefallen sein, dass man davon Meldung erhalten hätte, gewisse Sorten medizinischen Cannabis aktuell nicht in genügendem Maße für die ärztlich attestierten Medizinalhanfpatienten in Deutschland parat zu haben. Einzelfälle. Den steigenden Zahlen der Krankenkassenmitglieder, die ihre Empfehlung für die Versorgung mit legalen Cannabisblüten nach dem Inkrafttreten des Medizinalhanfgesetzes von anerkannten Ärzten erhielten, kann dennoch nicht entsprochen werden, was Bundesgesundheitsminister Herman Gröhe dazu veranlasst, die Krankenkassen zu ermahnen. Das geschaffene Gesetz sei im Sinne der Patienten und Patientinnen umzusetzen, so wie von der Regierung vorgesehen, weshalb man die Entwicklung daher auch eng begleite. Das Ministerium habe die Spitzenverbände der Apotheken und Krankenkassen bereits auch schon dazu aufgefordert, über eine Preissenkung für medizinisches Marihuana zu verhandeln. Der Bundestagsabgeordnete Harald Terpe von den Grünen sieht dagegen auch bei den Ärzten Handlungsbedarf und meint, dass man notfalls das Gesetz verschärfen müsse, um den Medizinern und Krankenkassen ihre auferlegten Aufgaben nochmals nachhaltig nahezubringen. Das Parlament hätte zumindest diese Aufgabe zu erfüllen.

Nur 50 bis 60 Prozent der Anträge auf eine Medizinalhanfversorgung wurden bisher von den Krankenkassen akzeptiert, was die Kritik von politischer Seite im ersten Gedankengang verständlich machen könnte. Dass das Abwälzen des selbst verursachten Ärgers auf Ärzte, Apotheken und Kassen jedoch nur wenig an der komplett an das Ausland gebundenen Versorgungslage ändert – die bei lückenloser Antragsgenehmigung wohl komplett zusammenbräche – zeigt die unüberlegte Konstruktion des jungen Gesetzes aus den Händen einer versteinerten Regierung.

So wundert es auch nicht mehr länger, dass nach der gesetzlich geschaffenen Versorgungsnotlage mit medizinischen Cannabisblüten, sogar Richter immer häufiger ein Auge zudrücken, wenn ein im Stich gelassener Schmerzpatient seine Medizin auf eigene Verantwortung im Garten heimlich selbst anbaut. Bis zu einer möglichen Komplettlegalisierung von Marihuana in circa zehn Jahren können viele der betroffenen Personen aus gewichtigen Gründen nicht mehr abwarten.

Wegen Ärzten, Apotheken, Krankenkassen – und natürlich auch Politikern.