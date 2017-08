CDU-Ziehsohn Jens Spahn gegen Cannabis-Freigabe

Nach Kanzlerin Merkel will auch der Nachwuchsstar der Union den Anti-Cannabis-Krieg fortsetzen

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die Generation 60 plus sei schuld, dass sich in Deutschland in Sachen Hanf nichts bewegt, hört man allenthalben. Da könnte etwas dran sein, denn immerhin hat jeder dritte Wahlberechtigte eben diese Altergrenze überschritten, die von einem Tag auf den anderen aus jungdynamischen Menschen träge und geistig unbewegliche Greise macht.

Das trifft auch auf Angela Merkel zu. Mit ihren 63 Jahren ist sie wie viele Senioren ein Opfer von Altersdiskriminierung, an der sich auch die jungen Hanffreunde munter beteiligen. So sei Altersstarsinn ursächlich dafür, dass Merkel in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung das Bekenntnis ablegt, dass sie von einer Cannabis-Freigabe nichts hält und nie und nimmer die Absicht hat, ihre Meinung zu ändern. Doch ist wirklich das Alter der Kanzlerin schuld, dass die CDU erzkonservativ und eine Heimstätte für jene Bürger ist, die es gerne deutsch-national, asozial und christlich-bigott mögen?

Nein, das Alter der Politiker ist kein Handicap für eine liberale und weltoffene Lebenseinstellung. Bestes Beispiel ist der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele, der mit seinen 78 Lenzen noch immer Cojones in der Bux hat und auf der Hanfparade steinaltes Gesicht zeigt. Vielmehr ist der Charakter entscheidend, inwieweit der Mensch gut oder böse ist. Angela Merkel war bereits in der guten alten DDR eine angepasste und untertänige Mitläuferin, die ihr Fähnchen in den Wind gehängt hat. Ob mit 23 oder 63 Jahren, die Frau, die die Deutschen regiert, war und ist ein Mensch jener Sorte, der nicht in der Lage ist, das eigene Ich hinten anzustellen und aufrichtige Empathie zu empfinden – schon gar nicht für die Geschändeten der Cannabis-Prohibition. Merkel dient nur sich selbst, in dem Irrglauben, zugleich uns allen zu dienen – auch den Hänflingen. Sie will sich selbst und ihre Macht erhalten. Und dazu benötigt die „Mutter der Nation“ die CDU – der Hort der Ewiggestrigen, die an einer Zukunft basteln, die bereits Vergangenheit ist, bevor sie Gegenwart wird.

Dass betagte Politiker nicht am Puls der Zeit sind, mag vielleicht stimmen, aber es ist kein Argument dafür, die alten gegen die jungen Politfuzzis auszutauschen. Zumal der Nachwuchs der Politikerkaste nur das Ergebnis einer inzestuösen Fortpflanzungstechnik ist. Wer sich beispielsweise die Brut der CDU anguckt, bekommt unweigerlich Brechreiz. Zwar schaut eine Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz mit ihren 44 Jahren jung und proper aus, aber damit hat es sich auch schon. Wer die ehemalige deutsche Weinkönigin quasseln hört, könnte durchaus zu dem Schluss kommen, dass da ein grenzdebiles Omchen redet, das sich das Gehirn weggesoffen hat.

Noch übler wird es, wenn man sich den Parvenü Jens Spahn betrachtet. Mit nur 37 Jahren ist dieser Kindskopf bereits so alt und wirr im Kopf, dass man als Wähler Angst bekommt, wenn sich so ein früh vergreister Flegel anschickt, eines Tages Angela Merkel beerben zu wollen. Spahn ist derart verkalkt, dass er gar nicht merkt, wie peinlich und bemitleidenswert er ist. Inzwischen sind Spahns geistige Ausfälle derart massiv, dass sich die Frage stellt, ob zum Schutze Deutschlands dem CDU-Präsidiumsmitglied ein Betreuer zur Seite gestellt werden sollte. Denn normal dürfte es nicht sein, wenn anno 2017 ein junger CDU-Politiker von einer „Berliner Hipster-Glocke als eine Form der urban-versnobten Parallelgesellschaft“ faselt und ein Englischverbot für Bedienungspersonal in Szenekneipen fordert.

Spahn glaubt wie Merkel, er wisse Bescheid, was das konservative Profil der Union betrifft. Zudem gibt der gelernte Bankkoofmich vor, die Interessen der jungen Wähler zu kennen. Und klar doch, ein Jens Spahn scheut nicht, sich auch zum Thema Cannabis-Legalisierung zu äußern. Doch das, was er den Schmierfinken des Berliner Schmuddelblatts „B.Z.“ ins Diktiergerät diktierte, ist an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten. Laut Spahn ist eine Legalisierung gänzlich unnötig, da jeder, der „in Deutschland etwas für den Eigenbedarf haben will, es sowieso“ bekommt. Diese Aussage ist angesichts der fröhlichen Kifferjagd, die die Strafverfolgungsbehörden in deutschen Landen veranstalten, an Zynismus nicht zu überbieten. Spahns „Nein“ zu legalem Hanf, begründet er auch damit, dass „wir mittlerweile Wartelisten für Cannabis-Entzugskliniken haben. Viele junge Menschen kommen damit eben nicht so gut klar, wie immer unterstellt wird.“

Warum die „jungen Menschen“ mit Hanf nicht klarkommen und dass es vielleicht an der Prohibition mit all ihren Repressionen liegen könnte, das verschweigt der CDU-Emporkömmling entweder aus Unwissenheit oder Dummdreistigkeit. In jedem Falle liefert Spahn genug Indizien dafür, dass der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen eine hohle Nuss sein könnte.

Einen Jens Spahn scheint nichts anzufechten. Er weiß, dass er und seinesgleichen die Zukunft der CDU sind. Fleißig wie ein Streber denkt er nur an seine Karriere. Die Partei ist ihm nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist, möglichst alles mitzunehmen, was geht. Mit 29 Jahren wurde er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Gesundheit und gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Seit November 2014 ist Spahn Vorsitzender des Bundesfachausschusses Gesundheit und Pflege. Kontinuierlich strickt der CDU-Youngster an seinem Netzwerk, um ganz nach oben zu kommen. Und wenn sich eine Nebentätigkeit für die Pharmaindustrie anbietet, dann ist der Gesundheitspolitiker Spahn selbstverständlich der Lobbyagentur „Pohtas“ dabei behilflich, die Pharmaklienten zu beglücken.

Wenn für Spahn, der im Juni an der Bilderberg-Konferenz teilnehmen durfte, alles glatt läuft, dann hat der Grünschnabel beste Chancen, bei einem Wahlsieg der CDU den Posten des Gesundheitsministers abzugreifen. Und wenn das eintritt, dann soll noch mal einer sagen, dass Deutschland dringend junge Politiker braucht, weil die alten so verwahrlost sind.