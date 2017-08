Cannabis-Legalisierung bei Berliner Kiffern kein Thema

Hanfparade konnte keine Akzente im Kampf gegen die Cannabis-Prohibition setzen

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Wer in der Bundeshauptstadt Berlin lebt und nicht allzu doof ist, hat leichtes Spiel, ein relativ unbehelligtes Leben als Haschgiftverbrecher zu führen. Viele Berliner Hanffreunde können sich gar nicht vorstellen, wie es ist, außerhalb der Stadtmauern als Freiwild für die Strafverfolgungsbehörden herhalten zu müssen. Bequem lehnen sich die Hauptstadtkiffer zurück, und wenn mal das Dope aus ist, dann latschen sie ein paar Meter zum nächsten Btm-Fachhändler, der gute Ware zu fairen Preisen anbietet. Kaum einer fürchtet die Polizei ob seines Tuns, und wer sich Ärger einhandeln will, muss sich schon reichlich ungeschickt anstellen.

In Berlin kommt es dem Hanffreund so vor, als wäre sein verbotenes Laster längst legal. Und so wundert es nicht, dass kaum mehr ein Spreeathener die Notwendigkeit sieht, sich für die umfassende Legalisierung von Cannabis öffentlich starkzumachen. Die Berliner haben sich mit der Prohibition arrangiert, zumal sie nicht mehr richtig funktioniert. Längst hat die Polizei kapituliert, da sie der Kifferplage nicht mehr Herr wird. Wozu also noch auf die Straße gehen und für seine Rechte kämpfen, wenn man diese augenscheinlich hat?

Dieser Zeitenwandel spiegelte sich letzten Samstag wider, als die 21. Hanfparade zum Demonstrationszug durch Berlin Mitte einlud. Statt der erwarteten 10.000 zeigten gerade mal 2000 zumeist junge Hanffreunde Gesicht, um den Bürgern vor Augen zu führen, dass in deutschen Landen von Passau bis Flensburg noch immer ein zerstörerischer Anti-Hanf-Krieg tobt. Zwar sorgte auch dieses versprengte Häufchen für ein Verkehrschaos und verdutzte Gesichter, aber letztlich fehlte die Wucht der altersübergreifenden Masse, die Nachdruck verleiht. Die Lauffaulheit der Berliner Hanfcommunity sorgte mehr weniger für einen Flop und zeigt, dass es mit der Solidarität unter Kiffern nicht weit her ist.

Die Hanfparade ist offenbar kein Zugpferd mehr oder findet am falschen Ort statt. Auch scheint die Zeit der „Paraden“ abgelaufen. Neue Formen des Protests und Widerstands müssen angedacht werden. Zudem sind die Kiffer älter geworden. Manch einer fühlt sich gar nicht mehr wohl, ein paar Stunden lang von den Paradewagen mit ohrenbetäubender Bumsmusik beschallt zu werden und sich gegenseitig anzuschreien. Die Spazierparty feierfreudiger Teenager und Twens zieht nicht nur an, sondern stößt auch ab. Gerade reifere Hänflinge verstehen unter einer politischen Demonstration etwas anderes und wünschen sich ein kulturell breiter angelegtes Programm der Kundgebung. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es zum Beispiel, einen Schweigemarsch zu inszenieren? Nichts ist beeindruckender als in einer lauten Stadt Stille einkehren zu lassen.

Die Hanfparade muss neue Wege finden. Einer dieser Wege könnte auch nach Süddeutschland führen, wo die Repression gegen Cannabis-Konsumenten am größten ist. Ob in München oder Stuttgart, dort finden sich die meisten Opfer der Prohibition, die liebend gerne den Staffelstab übernehmen und stellvertretend für ganz Deutschland eine Großdemonstration initiieren würden. Doch dazu braucht es ein Umdenken innerhalb der Community, die glaubt, Berlin sei in Sachen Legalisierung der Nabel der deutschsprachigen Welt. Das ist ein Irrtum, wie wir seit Samstag wissen. Denn außer ein bisschen Party und kommerzieller Werbung ist nicht viel gewesen, das darauf schließen lässt, dass die Hanfparade in Berlin ein Must-be ist.