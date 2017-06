Verdeckter US-Polizist jagte deutschem Kiffer hinterher.

Die durchgefochtene Cannabisjagd trägt immer wieder bizarre Blüten. Vor zwei Jahren wurde auch ein unvorsichtiger Mann in Lollar festgenommen, als er versuchte 1,6 Kilogramm Marihuana an einen Polizisten zu verkaufen. Doch damit nicht genug, es handelte sich bei der im Dienst befindlichen Person nicht um irgendeinen müden Streifenpolizisten, sondern ausgerechnet um einen verdeckten Ermittler der US-Polizei. Dieser war wohl eingeschaltet worden, da Verdacht gehegt wurde, ein amerikanischer Soldat könne in die illegalen Geschäfte mit dem Geld versprechenden Gras verwickelt sein. Ein internationaler Cannabiskrimi in Lollar muss sich also insgesamt abgespielt haben, denn mit Verweis auf weitere Verhandlungen und aufgrund der Tatsache, dass der verdeckte Ermittler wirklich aus den USA käme, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft keine weiteren Informationen zu dem aufsehenerregenden Fall preisgeben. Ähnlich verhielt es sich aber auch bei dem 24-jährigen Angeklagten, der trotz umfassendem Geständnis den Namen seines Großhändlers aufgrund „friedensstiftender Maßnahmen“ lieber für sich behielt.

Für die versuchten Cannabisgeschäfte in ungefährer Höhe von 14.000 Euro mit einem extra angereisten US-Polizisten wurde der geständige aber nicht verräterische Schwarzmarkthändler zu vier Jahren Haft auf Bewährung verurteilt – wenn man dem Ende eines Artikels in der Gießener Allgemeine und nicht dessen Einleitung glauben schenken darf. Der internationale Cannabiskrimi in Lollar lässt dazu noch soziale Einrichtungen profitieren, in denen der am vergangenen Montag Verurteilte zusätzlich auch 300 Arbeitsstunden verrichten muss.

Der globale Drogenkrieg wurde also eigentlich gewonnen…