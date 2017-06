16-jähriger Cannabis-Dealer wegen Mordes verurteilt

Prozess um tödlichen Marihuana-Deal endet mit langjähriger Jugendstrafe

Die Tragödie, die sich am 24. September 2016 an einem Feldweg in Bonn-Bad Godesberg abspielte, ist juristisch aufgearbeitet. Am Donnerstag hat das Bonner Jugendschwurgericht den zum Tatzeitpunkt gerade mal 15-jährigen Schüler wegen Mordes und „Rauschgifthandels“ zu einer Jugendstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt.

Der Angeklagte habe „wegen einer Nichtigkeit einen vollendeten Mord in Kauf genommen“, begründete das Gericht den Schuldspruch. Der vorsitzende Richter ließ keinen Zweifel daran, dass der Nachwuchsticker in der Absicht handelte, die Straftat des Cannabisdeals mittels eines tödlichen Messerstichs ins Herz seines 18-jährigen Kunden zu „ermöglichen“.

Auslöser für die „Nichtigkeit“ war der Versuch des 18-jährigen Kunden, den jugendlichen Geschäftspartner abzulinken, indem er dem Grünschnabel die angebotenen 35 Gramm Cannabis wegnahm, ohne den ausgehandelten Preis in Höhe von 350 Euro zu bezahlen. Dieser Umstand spräche zu Gunsten des angeklagten Schülers, da es Anzeichen gäbe, so der Richter, dass der „Ermordete“ und sein 16-jähriger Helfershelfer durchaus geplant hätten, dem unterlegenen 15-jährigen Steppke das Gras abzunehmen.

Dieses „Anzeichen“ für eine „Strafmilderung“ war die Tatsache, dass der Kunde statt der für einen ordentlichen Geschäftsabschluss erforderlichen 350 Euro nur 20 Euro bei sich trug. Die Richter konnten „nachvollziehen“, dass sich der Beraubte von dem Räuber „betrogen“ fühlte und hinterher rannte, um sein Eigentum zurückzuerlangen. Dass bei dem anschließenden Gerangel, der Angeklagte ein Messer zog und seinem Kontrahenten den tödlichen Stich versetze, wollten die Richter jedoch nicht verzeihen.

Vielmehr sah das Gericht das in Juristenkreisen höchst umstrittene Mordmerkmal der „Ermöglichungsabsicht“ erfüllt, da der Messerstich dazu diente, eine Btm-Straftat zu begehen. Eine Anklage und Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge bzw. Totschlags sah das Gericht als nicht gegeben, da der Angeklagte nicht in der irrigen Annahme handelte, dass Cannabis wie Bier und Kaffee ein legales Genussmittel ist.

Wie es auch sei, die Verurteilung wegen Mordes lässt Fragen offen. Doch eines ist angesichts dieser Tragödie und des zugefügten Leids klar wie Kloßbrühe: Messer, Gabel, Schere, Licht ist für kleine Dealer nicht.