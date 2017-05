Schüler tötete Schüler wegen 35 Gramm Cannabis

Mehrtägiger Prozess wegen Mordes in Bonn

Seit letzter Woche muss sich ein 16-jähriger Kleindealer vor dem Bonner Jugendschwurgericht verantworten, weil er am 24. September vergangenen Jahres einen 18-jährigen Schüler in Godesberg mit einem Messerstich ins Herz tötete. Der Prozess findet aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der 16-jährige Realschüler, der in Untersuchungshaft sitzt, hat zum Prozessauftakt ein umfassendes Geständnis abgelegt: „Das wollte ich nie im Leben, dass der stirbt.“ Der Messerstich tue ihm furchtbar leid. „Ich wollte nur mein Gras zurückhaben.“ Der Staatsanwalt sieht das jedoch etwas anders und spricht von Mord: Der Täter habe demnach getötet, um eine andere Straftat, also den Drogenhandel, zu ermöglichen.

Was war geschehen?

Täter und Opfer hatten sich am Abend des 24. September 2016 zu einem Deal verabredet, bei dem die geringe Menge von 35 Gramm Marihuana den Besitzer wechseln sollte. Nachdem der jugendliche Grasdealer in das Auto des 18-Jährigen und dessen ebenfalls 16-jährigen Freundes gestiegen war, fuhr das Trio zu einem abgelegenen Feldweg, um auf einer Parkbank den Handel perfekt zu machen. Doch nach dem Abwiegen der Ware, soll der 18-Jährige plötzlich das Gras an sich gerissen haben und ohne zu bezahlen zu seinem Auto gelaufen sein – gefolgt von seinem 16-jährigen Freund.

Das wollte der Angeklagte, der sich um die ausgehandelten 450 Euro betrogen sah, nicht auf sich sitzen lassen. Er nahm die Verfolgung auf und holte den Räuber und seinen Kompagnon ein. Doch der 18-Jährige verweigerte die Herausgabe der geraubten Ware. Die Folge war ein Handgemenge, bei dem der 16-jährige Grasdealer sein Messer zückte und dem Widersacher den tödlichen Stich ins Herz versetzte.

Der Messerstecher und der Kumpel des Opfers begriffen zwar den Ernst der Lage und alarmierten die Feuerwehr, doch da sie nicht wussten, wo sie waren, konnten sie keine präzise Ortsangabe machen. Die Rettungskräfte benötigten bis zur Ankunft am Tatort zwanzig Minuten, doch da war der Schüler bereits verblutet. Die Reanimation durch den Notarzt und eine Notoperation in der Uniklinik Bonn blieben erfolglos. Ohne noch einmal das Bewusstsein zu erlangen, verstarb der 18-jährige Bad Godesberger Gymnasiast einen Tag später.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte war der Angeklagte geflüchtet. Doch vergeblich. Der Freund des Getöteten kannte den Namen des Täters, so dass dieser noch am selben Abend festgenommen werden konnte.

Wie das Gericht nach dem ersten Prozesstag mitteilt, habe der angeklagte 16-Jährige keine kriminelle Vorgeschichte. Allerdings rauche er seit dem zwölften Lebensjahr Cannabis. Der familiäre Hintergrund ist eher tragisch: Die Mutter ist seit Jahren schwer krank, und die Pflege hat der Vater übernommen. Die Folge waren Arbeitslosigkeit des Vaters, finanzielle Nöte und kaum Zeit für die Erziehung des Sohnes.

Der 16-jährige Freund des Opfers verlor im Zeugenstand wiederholt die Fassung und brach bei der Schilderung des Tatgeschehens in Tränen aus, so dass die Verhandlung unterbrochen werden musste. Der Prozess wird fortgesetzt und in der Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe für den jugendlichen Täter enden.