SPD hat kein Herz für Kiffer

Programmentwurf der SPD zur Bundestagswahl verzichtet auf drogenpolitische Aussagen

Sadhu van Hemp

Gestern verabschiedete der Bundesvorstand der SPD einstimmig den Leitantrag für den Bundesparteitag Ende Juni in Dortmund. Der knapp 70 Seiten lange Entwurf für das Regierungsprogramm 2017 trägt die Überschrift „Zeit für mehr Gerechtigkeit. Zeit für Martin Schulz“. Und diese Zeit will die SPD nach der Abwahl von Angela Merkel nutzen, um den Deutschen allerlei Gutes zu tun. Die Sozialdemokraten wollen mehr Familie, beste Schulen und gute Pflege, moderne Ausbildung und sichere Arbeit, eine starke Wirtschaft und Innovationen, einen starken Sozialstaat, gerechte Steuern und Abgaben, ein gutes Leben, eine gesunde und saubere Zukunft, mehr Sicherheit im Alltag, eine geordnete Migrationspolitik, eine offene und moderne Gesellschaft, ein besseres Europa und mehr Frieden und Stabilität in der Welt.

Diese Wunschliste klingt vielversprechend und dürfte jedem, der noch alle Sinne beisammen hat, gefallen. Wer will auch schon in Armut und Kriegzeiten leben? Abgesehen von den Sympathisanten der rechtsextremen Parteien könnte jeder das Wahlprogramm der SPD unterschreiben – selbst Angela Merkel. So gesehen hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann durchaus Recht, wenn er vom „besten Programm seit Willy Brandt“ spricht. Noch nie in der jüngeren deutschen Geschichte ist es Sozialdemokraten gelungen, ein fast deckungsgleiches CDU-Wahlprogramm anzufertigen.

Und dazu zählt auch, dass die SPD der Drogenpolitik keine Beachtung schenkt und bewusst darauf verzichtet, auch nur ansatzweise die Hanfprohibition in Frage zu stellen. Kein Wort ist dem Programmentwurf zu entnehmen, wie es die SPD nach der Machtergreifung mit den rund vier Millionen Menschen halten will, die unablässig strafrechtlich verfolgt werden, nur weil sie nicht die Finger von Cannabis lassen können. Die Parteistrategen blenden die Ungerechtigkeit, die unendlich viel Leid über die Betroffenen und deren Angehörigen bringt, komplett aus. Ein „Gutes leben“ „mit mehr Sicherheit im Alltag“ in einer „offenen und modernen Gesellschaft“ soll es für Kiffer unter Kanzler Schulz nicht geben.

Die SPD-Bonzen im Willy-Brandt-Haus bleiben sich also treu. Die fehlenden Sätze im Programmentwurf zur Hanfprohibition sprechen eine klare Sprache: Cannabiskonsumenten sind für Sozialdemokraten Bürger zweiter Klasse, denen kein Gehör zu schenken ist. Das Elend der Opfer des Anti-Hanf-Krieges auf deutschen Boden ist für Schulz & Co. nur ein bisschen Kolletaralschaden, der angesichts der ganz großen Pläne der Sozialdemokratie zu vernachlässigen ist.

Einer dieser Pläne ist, „Schutz und Sicherheit durch eine leistungsfähige Polizei und Justiz“ zu gewährleisten. 15.000 neuen Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern will die SPD schaffen – zum Zwecke „einer besseren und schnelleren Aufklärung sogenannter Alltagskriminalität“. Und dazu zählt auch, verstärkt dem kleinen Kiffer auf der Parkbank den Joint wegzunehmen und mit einer Strafanzeige ins Unglück zu stürzen.

Danke, liebe SPD-Genossen! Eure fortgesetzte Ignoranz gegenüber den Wünschen der Hanf affinen Bevölkerung ist eine ehrliche Ansage, die die Entscheidung erleichtert, euch nicht zu wählen.