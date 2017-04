Antrag auf Cannabisstudie für Berlin aktualisiert eingereicht

FI-CK mit Chancen auf Erfolg.

Bereits im Februar berichteten verschiedene Medien von dem Vorhaben der Forschungsinitiative Cannabiskonsum, eine Studie über die Langzeitfolgen des Marihuanagebrauchs mit gesunden Erwachsenen durchführen zu wollen. Da man der bereits widersprochenen Ablehnung seitens des BfArM mittels vorsorglicher Datenerfassung der möglichen Teilnehmer entgegenzuwirken gedachte, wurde nun die Forderung nach einer groß angelegten Cannabisstudie für Berlin aktualisiert eingereicht.



25.000 Berlinern soll es bei staatlich gestatteter Durchführbarkeit der Cannabisstudie erlaubt sein, zukünftig bis zu 30 Gramm Marihuanablüten pro Monat legal in Apotheken zu erwerben, um diese zwecks Freizeitfreuden in beliebiger Form genüsslich zu konsumieren. Marco Dörre, Geschäftsführer der Forschungsinitiative Cannabiskonsum, sieht in der angestrebten Realisierung des Projektes eine Reaktion auf die beschlossene Verkehrsfähigkeit von Marihuana seitens des Bundestages, der am 19. Januar mit dem Cannabis als Medizin Gesetz schließlich eine Teillegalisierung ohne Gegenstimmen bejahte. 2000 Berliner Bürger bejahten seit Februar dagegen nun bereits die von der FI-CK GmbH initiierte Forderung nach einer Langzeitstudie über Cannabiskonsum bei gesunden Erwachsenen, weshalb sie sich den in greifbare Nähe rückenden Forschungszwecken zur Auswahl anbieten und ihre dafür erforderlichen Daten auf dem Anmeldeformular schriftlich hinterlassen haben.

Der Antrag auf die Ausnahmeerlaubnis zur Studiendurchführung wurde laut Forschungsinitiative Cannabiskonsum jetzt erneut am späten Mittwoch aktualisiert eingereicht, während das Anmeldeverfahren für interessierte Teilnehmer noch bis zu der mit Spannung erwarteten Entscheidung des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte geöffnet bleiben wird.

23.000 gesunde Kiffer aus Berlin werden im Idealfall noch benötigt.