Schlimmer als der Schwarzmarkthändler.

Nachdem das Gesetz für Cannabis als Medizin nach langem Kampf nun endlich seit dem 10. März 2017 in Kraft getreten ist, häufen sich die Meldungen und Nachrichten über Absagen zur Kostenübernahme seitens der Krankenkassen. Auch gibt es schon ein offizielles Statement eines Sprechers des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen, das den Zweifel am tatsächlichen Nutzen der natürlichen Medizin zum Inhalt hat. Einhundert Prozent Preisaufschlag für Cannabis aus der Apotheke könnten aber ebenso Grund für die schlechte Stimmung auf allen Seiten nach dem hart erkämpften Erfolg geben.

So berichtet die Präsenz Apotheke Adhoc über die gängige Praxis in Apotheken, Cannabisblüten nach einem möglicherweise stattfindenden Umfüllprozess doppelt zu bepreisen. Doktor Franjo Grotenhermen bemängelt dort diese überzogene Kostenerhöhung, die nur aufgrund der Rezepturarzneimitteleinstufung von medizinischem Marihuana ermöglicht werde. Aus diesem Grund sucht er nach Apothekern, die nicht auf diese Verkaufsstrategie setzen, und fordert allgemein, Cannabisblüten wie Fertigarznei zu behandeln. Während bei der zumeist angewandten Variante ein fast fünfzig Prozent hoher Gewinn für Apotheker herausspränge, wäre unter dem Fertigarzneimittelkurs für knapp die Hälfte des Geldes nur ein vergleichsweise marginaler Anteil für den Medikamentenhändler abgreifbar. Eine Verdoppelung der Kosten aufgrund eines einfachen Mahl- und Siebungsprozesses – den Cannabispatienten gut selbst übernehmen könnten – stünde auch der allgemeinen Verschreibungsbereitschaft der Ärzte im Wege. Da es bereits Apotheken gibt, die diesen „Schwindel zulasten der Patienten und der Krankenkassen“ nicht mitmachen wollen, sammelt Doktor Franjo Grotenhermen nun möglichst viele Meldungen von Patienten über jene Standorte, damit auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft für Cannabis als Medizin (IACM) eine Liste der vertrauenswürdigen Händler veröffentlicht werden kann. Man wolle dafür sorgen, dass die fairen Verkäufer von ihrer Arbeitsweise profitieren werden. Cannabisblüten als Ausgangsstoffe betrachten zu müssen, da sie vor dem Verkauf an Patienten von ausgebildetem Fachpersonal aufgrund der Verordnungsgenauigkeit und Therapiesicherheit gewissenhaft zerkleinert gehörten, wäre eine zynische Argumentationsweise der Bundesapothekerkammer, die einzig den klingenden Geldbeuteln diene – auf Kosten der oft nicht wohlhabenden Patienten sowie der Krankenkassen.

Dass der frische Wind in der Cannabisthematik trotz derartiger Ungereimten dennoch hierzulande bereits nicht zu verachtende Früchte zum Vorschein bringt, zeigen aber unter anderem überraschend aufklärerischer Meldungen aus dem Gebiet der immer gern hart durchgreifenden Rosenheim-Cops.

