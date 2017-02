Demonstrationen gegen das Morden auf den Philippinen.

Das willkürliche Ermorden von potenziellen Drogenkonsumenten und Händlern auf den Philippinen hat endlich einige Menschen dazu veranlasst, sich gegen den autoritären Präsidenten Rodrigo Duterte aufzubäumen. Neben 280 Bischöfen der katholischen Kirche, die sich bereits vor über einer Woche öffentlich an den Papst wandten, und eine Exkommunizierung Dutertes wünschten, haben nun auch die Katholiken auf dem Inselstaat genügend Glaubenskraft entwickelt, gegen den brutalen Anti-Drogenkrieg zu demonstrieren. Rodrigo Duterte entmachten.

Circa zwanzigtausend Gläubige versammelten sich am Samstag den 18.02.2017 in der Hauptstadt Manila, wo man während des „Gang des Lebens“ gegen die „Verbreitung einer Gewaltkultur“ Gebete sprach und Hymnen sang. Die bisher größte Demonstration gegen die außergerichtlichen Todesurteile des durchknallten Präsidenten hatte dabei eine der ältesten und einflussreichsten Glaubensgemeinschaften unter ihren Teilnehmern.

In Berlin dürfen alle wütenden Pazifisten am kommenden Freitag ihrem Entsetzen auch etwas Ausdruck verleihen, wenn die Grünen in der Hauptstadt zur öffentlichen Solidarität aufrufen. In der Kurfürstenstraße 194 sollen sich daher am 24.02.2017 um 14:00 Uhr möglichst viele Menschen vor der philippinischen Botschaft antreffen und unter dem Motto “Stop the Killings” ein Ende der untragbaren Umstände fordern. Empfohlen wird seitens der Veranstalter, Schilder mit der Aufschrift “I could be a Drugpusher!” anzufertigen.

Dieses Schild könnte sich Rodrigo Duterte möglicherweise bald auch schon selbst umhängen, da ihm aktuell von einem Senator und ehemaligen Marineleutnant belastende Tatsachen vorgeworfen werden, die auf seine vergangene Amtszeit als Bürgermeister zurückführen. Neben übermäßigen Kontobewegungen in vielfacher Millionenhöhe – bei einem Bügermeistersold von 30.000 $ Dollar – bringt auch ein ehemaliger Polizeibeamter Dutertes bisherige Darstellung ins Wanken.

Der zuvor allen aufkeimenden Anklagen vehement widersprechende Mann gestand letztendlich unter Tränen, als Chef einer Anti-Drogeneinheit 2,000 $ Dollar pro Hinrichtung erhalten zu haben, denen dann letztendlich sogar seine Brüder zum Opfer fielen – auf eigenen Tötungsbefehl.

Stop the Killings – Demonstration vor der philippinischen Botschaft

Kurfürstenstraße 194

10707 Berlin

Freitag, Februar 24, 2017 – 14:00

Rodrigo Duterte entmachten – und zwar sofort!