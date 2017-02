Montel Williams bekommt Lifetime Achievement Award von Woman Abuv Ground.

In Deutschland erlangte der amerikanische Emmy Preisträger Montel Williams erst im Sommer letzten Jahres etwas Aufmerksamkeit, als man ihn aufgrund seiner Marihuana-Medikamente am Flughafen etwas genauer unter die Lupe nahm. In den USA ist der unter Multipler Sklerose leidende Fernsehstar dagegen schon lange für sein Engagement in der Legalisierungsdebatte und wegen seiner natürlichen Schmerzbehandlungsmethoden bekannt. Nun erhielt Montel William einen Lifetime Achievement Award von einer Frauenorganisation aus dem Hanf-Business, die sich für seine besondere Unterstützung erkenntlich zeigen wollte. Saubere Geschäfte mit Cannabis zahlen sich aus.

In L.A. erhielt der eigentlich in Florida lebende Cannabusinessman den Preis für sein Lebenswerk seitens der Organisation Woman Abuv Ground, die Frauen beim Einstieg in das grüne Geldscheine versprechende Gras-Geschäft begleitet und mit Rat und Tat zur Seite steht. Für seine hilfreichen Beratungen dort und den langjährigen persönlichen Einsatz wurde Williams jetzt explizit ausgezeichnet. Er hätte seine Popularität sinnvoll für die Verbreitung von Wissen über den medizinischen Nutzen von Cannabis eingesetzt. Williams betonte daher noch auf der Preisverleihung, wie viel Zeit, Geld und Aufwand er in das Voranbringen der wissenschaftlichen Forschung investierte, damit er endlich helfen könne zu beweisen, dass Cannabis eines der wirksamsten Heilmittel des Planeten ist. Auf der seit Dienstag stattfindenden Cannabis World Congress & Business Exposition in L.A stellte Williams eigene Cannabisproduktionsfirma LenitivLabs zuvor noch ihre erste selbst produzierte, kommerzielle Grassorte vor, die bereits in der CannaCool Lounge in Downtown L.A. erhältlich sein soll. Dort nahm Montel William auch seinen Lifetime Achievement Award entgegen.

In Deutschland jagte die Polizei am Wochenende dagegen lieber weiterhin kriminell gestempelten Cannabisdealern in Highspeed über Landstraßen hinterher, die ihre auch medizinisch anwendbaren Naturprodukte wegen drohender Haftstrafen schon einmal bei Fluchtgeschwindigkeit verantwortungslos aus dem Fenster feuern – 2,5 Kilogramm bei 150 Stundenkilometern. Das vorschnelle Ende eines dreckigen Geschäftes.