Cannabis aus Mexiko wird zum Ladenhüter

Paradigmenwechsel in Sachen Cannabis aus Mexiko

Sadhu van Hemp

Der nordamerikanische Paradigmenwechsel in Sachen Marihuana ist aus Sicht der mexikanischen Hanfbauern und Drogenkartelle eine wirtschaftliche Katastrophe. Wie der Österreicherische Rundfunk zu berichten weiß, gucken die bislang für den US-Markt zuständigen Cannabislieferanten mehr und mehr in die Röhre, seitdem die Amerikaner auf legale Selbstversorgung umsteigen. Untrügerisches Zeichen für die mexikanische Hanfkrise sind die Zahlen der US-Zollbehörde: So sind die an der Grenze zu Mexiko konfiszierten Mengen deutlich gesunken. Wurden 2011 noch 1,1 Millionen Kilogramm abgegriffen, so waren es 2015 nur noch 700.000 Kilogramm – Tendenz absteigend. Gleichzeitig soll sich der Preis für ein Kilogramm „Acapulco Gold“ nahezu halbiert haben.

Damit tritt das ein, was jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, vorausgesagt hat. Legaler und kontrollierter Umgang mit Marihuana zerstört die mafiösen Strukturen und rettet Menschenleben. Zudem ist die Qualität des in den USA produzierten Gourmethanfes um Längen besser als das Freilandgras mexikanischer Großplantagen. Statt sich über verschnittene und blutgetränkte Ware aus Mexiko zu ärgern, greifen die von der Prohibition befreiten US-Konsumenten zunehmend auf Marihuana aus eigenem Anbau zurück. Einzig probates Mittel gegen diesen Trend sind Preissenkungen – zu Lasten der mexikanischen Importeure und Dealer, deren Marge nahezu eingedampft wird. Von einem lukrativen Business kann unter Einrechnung des Risikos kaum mehr die Rede sein. Der Schwarzmarkt mit mexikanischen Gras löst sich langsam, aber sicher in Wohlgefallen auf, und nur noch die Dümmsten der Dummen lassen sich darauf ein, Hanf aus Mexiko zu importieren und dabei Gefahr zu laufen, ins Visier der DEA zu geraten.

Doch so nett sich die Entwicklung auch anhört, für die am Hungertuch nagenden Hanfbauern in Mexiko bedeutet das Ende des Exportschlagers der Ruin. Auch wird befürchtet, dass die wirtschaftliche Not die Narco-Kartelle zum vermehrten Handel mit anderen illegalen Substanzen wie Kokain, Heroin und Amphetaminen zwingt. Der Preisverfall birgt zudem die Gefahr, dass das für die USA bestimmte Gras in der Pipeline stecken bleibt und den mexikanischen Schwarzmarkt flutet. Diese Misere gibt der Regierung mittlerweile zu denken, und Stimmen werden laut, die Gesetze im Umgang mit Cannabis zu lockern. Den ersten Schritt wagte die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten im Dezember, indem der Senat mit überwältigender Mehrheit von 98 Prozent der Abgeordneten zumindest schon mal den Anbau vom Marihuana für medizinische und wissenschaftliche Zwecke gestattete.

Doch wie es aussieht, wird die neoliberale Regierung um Präsident Enrique Pena Nieto so schnell keine Akzente zur generellen Legalisierung von Cannabis setzen. Zu tief stecken die politischen Marionetten im Korruptionssumpf der mexikanischen Gesellschaft, in der jeder macht, was er will. Polizei und Militär sind seit jeher mit den Narcos eng miteinander verbandelt. So wundert es auch nicht, dass 72 Prozent der Mexikaner der Meinung sind, sich nicht zwingend an die Gesetze halten zu müssen. 71 Prozent sehen die Menschenrechte in Mexiko nicht als gesichert, und jeder fünfte Bürger hält Selbstjustiz für legitim. Von einem geordneten legalen Cannabismarkt, wie er sich gerade in den USA und Uruguay entwickelt, sind die Mexikaner Lichtjahre entfernt.