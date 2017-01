Wissenschaftler sehen Zusammenhang.

Wer Morgens schon einmal stoned in den Sonnenschein trat, kennt das Problem, nur noch wenig erkennen zu können. Die Augen scheinen wesentlich sensibler für helles Licht. Wissenschaftler vermuten nun durch andere Beobachtungen, dieser unangenehmen Tatsache, etwas Nützliches zuschreiben zu dürfen. Eine bessere Nachtsicht dank Cannabis scheint bei Konsumenten möglich.

Schon vor 25 Jahren bemerkte ein Wissenschaftler bei jamaikanischen Fischern die besondere Eigenschaft, Schiffe bei tiefster Nacht durch Korallenriffe manövrieren zu können. Rum mit Cannabisextrakt wurde zuvor immer getrunken. Von diesen Seeleuten erfuhr man auch, dass marokkanische Bergleute wie Fischer ebenso Haschisch für denselben Einsatz nutzten – zur Verbesserung der Nachtsicht. 2002 wurden dann Untersuchungen an kiffenden Bewohner des Rifs im nördlichen Marokko gemacht, welche die Aussagen bestätigten. ElifeScience.org hat nun aktuelle Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die auf biologischer Arbeit fundiert. Hier werden neben der hervorgerufenen Pupillenverkleinerung – die bei Cannabiskonsumenten überraschenderweise auch unter geringen Lichtverhältnissen einsetzt – noch weitere Erkenntnisse geliefert, welche zukünftig auch Menschen mit speziellen Augenleiden helfen könnten.

Während Vermutungen von einer möglichen Wirkweise im visuellen Kortex des Gehirns durch Cannabis sprechen, scheinen die gewonnenen Ergebnisse ein stärkeres Vorkommen von THC bindenden CB1 Rezeptoren in den Augen nahezulegen. Dies bedeute, dass die Wirkstoffe der Hanfpflanze direkter auf die Zellen der Retina Einfluss nähmen.

Da mit künstlichem Cannabinoid behandelte Kaulquappen im Versuchslabor ähnliche Ergebnisse wie die jamaikanischen Fischersleute zeigten, konnten Ergebnisse über die Einwirkung der Hanfsubstanz auf die retinale Ganglienzelle eingeholt werden, die eine stärkere Reizbarkeit in Dunkelheit bestätigten. Patienten, die unter einer Retinitis pigmentosa oder einem Glaukom litten, könnten daher durch Behandlung mit Cannabis möglicherweise nun nicht nur den Verlust der befallenen Sehzellen verlangsamen – was bereits wissenschaftlich erwiesen ist – sondern gleichzeitig auch ihrer allgemeinen Sehschwäche entgegenwirken.