Tüten-Test in Rotterdam

Autor: Christian Rausch

Meine zweitliebste Stadt in Holland ist Rotterdam. Natürlich herrscht zwischen Rotterdam und Amsterdam ein himmelweiter Unterschied. Schuld daran sind die Deutschen. Im zweiten Weltkrieg hatte die Wehrmacht die Stadt eingekesselt und die holländischen Soldaten, darunter ein hocheffizientes Spezialkommando der niederländischen Marine, aufgefordert, sich zu ergeben. Obwohl der holländische Kommandeur die Kapitulationserklärung rechtzeitig zustellte, zerstörte die deutsche Luftwaffe beinahe ganz Rotterdam. Die Stukas und Bomber hatten es vor allem auf das historische Zentrum Rotterdams abgesehen, das vollständig zerstört wurde. Während also Amsterdam bis heute den Charme einer mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Stadt versprüht, ist Rotterdam die pure Moderne.

Das schlägt sich vor allem in der Architektur wider. Rotterdam könnte als eine Musterstadt des Bauhaus-Stils durchgehen. Die funktionalistischen (auch brutalistisch genannten) Gebäude wirken wie die Vorboten einer uns erst noch einholenden Zukunft. Mein Freund Raschid erklärt mir, dass Rotterdamer und Amsterdamer sich nicht besonders gut leiden können und dass zwischen beiden Städten eine extreme Konkurrenzsituation besteht. Diese Feindseligkeit beruht nicht nur auf der Rivalität der Fußballclubs von Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam. „Rotterdam besitzt einen viel höheren Migrationsanteil als Rotterdam. Die aus Amsterdam halten sich für was Besseres. Dabei haben wir viel zu bieten. Den Hafen, den Euromast, frei ausgestellte Kunstwerke, Chinatown und weitere Sehenswürdigkeiten.“ Raschid hält kurz inne und überlegt. „Und natürlich haben wir die besseren Coffeeshops!“

Nach dieser Aussage bricht er in selbstbewusstes Gelächter aus. Klar, ich kenne seit Jahren die Coffeeshop-Scene in Rotterdam. Aber hier spreche ich mit einem wirklichen Experten. Er führt aus, dass es in Rotterdam im Vergleich zu Amsterdam sehr wenige „Kiff-Touristen“ gibt. „Also haben die hier auch keine vorgerollten Joints?“, werfe ich scherzhaft ein, da diese bei deutschen Usern keinen guten Ruf besitzen. Raschid runzelt die Stirn und widerspricht. Jeder Coffeeshop in Rotterdam böte fertiggerollte Tüten an und viele Locals würden sie auch kaufen. Auf mein „Echt?“, erklärt er: „Solche, die keinen Tabak rauchen würden oder jene, bei denen es schnell gehen muss und die sich ohne weiteren Aufwand sofortigem Cannabis-Genuss hingeben wollen, bedienten sich gerne der vorgefertigten Ware.“

Ich bitte Raschid für unsere Leser einen Vergleich von fertigen Tüten anhand seiner drei liebsten Coffee-Shops vorzunehmen. Natürlich sei er eingeladen. Das lässt er sich nicht zwei Mal sagen. Raschid führt mich zum „Trefpunt“ im Botersloot 7, ganz in der Nähe der neuen Markthalle, die ein architektonisches und künstlerisches Meisterwerk ist und auch die dort zu erwerbenden kulinarischen Delikatessen können sich sehen lassen. Der „Trefpunt“ hingegen wirkt wie ein amerikanischer Liquor-Store in einem Ghetto. Der Gast muss ein Sicherheitsdrehkreuz passieren und die Verkaufsstelle befindet sich hinter Panzerglas. Nachdem man etwas gekauft hat, darf man in den recht schlichten, schmucklosen Raum eintreten. Hier sind keine Touristen zu sehen. Raschid hat sich für Super-Pollen entschieden. „Ich mag Haschisch lieber als Gras, nicht zuletzt wegen des höheren CBD-Gehalts“, erklärt er mir. Genussvoll raucht er die Tüte. Sie riecht gut und an der Glut ist zu erkennen, dass einiges an Material reingepackt wurde. Raschid ist zufrieden und fällt sein erstes Fazit: „Für 3 € ist das total korrekt. Ich bin angenehm breit im Kopf, die Tüte hat gut gezogen und der Geschmack war auch okay. Für diesen Preis ist selber drehen nicht besser.“

Mit einigem zeitlichen Abstand ziehen wir weiter zum „Bellamy“ in der 1e Middellandstraat 62. Der Shop liegt mitten in der Chinatown. Ein heißes Pflaster. Ethnien aus aller Herren Länder treffen hier aufeinander und exotische Waren werden überall feilgeboten. Hier geben sich Pusher die Klinke in die Hand und als Weißbrot gibt man lieber Acht, es sei denn, man hat einen Freund dabei. Die Tüte Super-Pollen kostet genauso viel wie im „Trefpunt“. Der Shop ist etwas heimeliger eingerichtet und erinnert entfernt an ein normales niederländisches Café. Verglichen mit den Coffeeshops in Amsterdam besitzt das von Magrebinern geführte „Bellamy“ den Charme einer osteuropäischen Bahnhofshalle. Den Geschmack des Joints findet Raschid deutlich besser, aber mit der Wirkung ist er nicht recht zufrieden. „Ein nettes, chilliges Gefühl. Es ist okay. Aber ich fühle mich körperlich weniger entspannt und mir schießen mehr Gedanken durch den Kopf, ohne dass ich das Gefühl habe, high zu sein.“

Zum Abschluss unserer kleinen Tour besuchen wir das „The Reef“ in der Oppert 1. Hier muss man zur Ware auch noch ein Getränk kaufen, um in die heiligen Hallen vorgelassen zu werden. Die Inneneinrichtung ist aber auch echt sehenswert. Lauter Aquarien, simulierte Wasserfälle, Taucher- und Bootsausrüstung. Dieses Interieur gereicht dem Namen des Shops umfassend zur Ehre. Wieder 3 € für eine Tüte Super-Pollen, aber man sollte bedenken, dass man ja ein Getränk für mindestens 2 € extra kaufen muss. Hm, Raschid meckert. Das Ganze kratzt furchtbar im Hals und schmeckt nicht. Auch später herrscht Ernüchterung. Raschid kann keine signifikanten Effekte feststellen. Weder Gedanken noch Stimmung ändern sich und körperlich ist auch nichts festzustellen. Nach einer Weile gibt er zu etwas müde zu sein, aber er ist sich nicht sicher, ob das von der letzten Tüte stammt oder der allgemeinen Erschöpfung vom Tag zuzuschreiben ist.

Trotz des Reinfalls bei unserer letzten Station zieht Raschid ein positives Gesamtfazit. Er findet vorgerollte Joints in Rotterdam sind ein faires und für den Konsumenten lohnendes Geschäft. Das High wäre auch nicht besser, wenn man sich für denselben Preis das Haschisch selber in Tütenform aufbereiten würde. Zudem entfallen das mitunter lästige Wickeln und die Verpflichtung, ständig Tabak bei sich zu führen, der, wenn man kein Gewohnheitsraucher ist, auch schnell trocken und alt wird. „Auf jeden Fall haben wir hier ein viel besseres Preis-Leistungsverhältnis als in Amsterdam“, schließt Raschid sein Fazit ab. „Außerdem fehlen hier zum größten Teil die lästigen Touristen. Die Shops hier sind im Wesentlichen für uns Locals.“ Als ich ihm verspreche das mir dem Preis-Leistungsverhältnis in Amsterdam nachzuprüfen lacht er nur. „Das mach mal, mein Bruder. Du wirst sehen, dass ich Recht habe.“ Was noch zu beweisen wäre.

Auf jeden Fall ist die höchstmoderne Stadt Rotterdam mit ihren architektonischen Wunderwerken und den andersartigen Coffeeshops immer eine Reise wert. Und ich kenne Raschid lange genug um zu wissen, dass er mir keinen Bären aufbindet. Ich weiß aber auch, dass die Rotterdamer den Amsterdamern immer eine Nasenlänge voraus sein wollen. Weshalb ich seine Behauptung ganz sicherlich noch überprüfen werde.