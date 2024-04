Bild: pixabay cytis

Eigenanbau von Cannabis − Mit welchen Kosten ist zu rechnen?



Im Rahmen der Cannabis-Legalisierung in Deutschland ist es jetzt möglich, Zuhause selbst Cannabis anzubauen. Allerdings ist dies gar nicht so einfach, wie sich viele Laien vorstellen. Die Ausrüstung, die für den Anbau von hochwertigen Cannabis benötigt wird, erfordert durchaus eine gewisse finanzielle Investition. Nicht zu vernachlässigen sind außerdem die laufenden Stromkosten.



Der folgende Beitrag liefert eine hilfreiche Orientierung dazu, welche Kosten für den

Eigenanbau von Cannabis anfallen und welche weiteren Hilfsmittel angeschafft werden

müssen.



Die Ausstattung für den Anbau von Cannabis in Innenräumen



Offiziell ist der Anbau von Cannabis in Deutschland erst jetzt erlaubt. Daher bauten viele

Cannabis-Fans ihre Pflanzen in der Vergangenheit heimlich an. Die bevorstehende

Gesetzesänderung hat den Anbau jedoch legalisiert. Privat dürfen bis zu drei

Cannabispflanzen angebaut werden.



Um erfolgreich zuhause in Innenräumen Cannabis anzubauen, ist eine sogenannte Growbox

nötig. Diese umfasst beispielsweise leistungsstarke Lampen, um die Pflanzen mit

ausreichend Licht zu versorgen. Ebenfalls sind ein Kühlaggregat und eine Entlüftungsanlage

integriert.



Für eine grobe Orientierung hinsichtlich der Kosten für den Eigenanbau von Cannabis, lässt

sich eine Beispielrechnung anführen, die auf Online-Erfahrungsberichten beruht. Für Töpfe,

Samen, Erde, Düngemittel, Reflektor, Lampe, Filter, Ventilator, Zelt, pH-Messgerät, Thermo-

und Hygrometer, Zeituhr und Vorschaltgerät werden nach dieser rund 600 Euro fällig.

Daneben sind natürlich auch die laufenden Stromkosten zu bedenken. Für diejenigen, die

bei diesem Kostenpunkt sparen möchten, lohnt sich ein Blick in den Ratgeber: Optimieren

Sie Ihren Cannabis-Anbau: NEXTG.tv zeigt, wie Sie Stromkosten sparen können.



Eigenanbau ist günstiger als Kauf von Cannabis



Andere Erfahrungsberichte zeigen jedoch, dass auch Kosten von nur 450 Euro für die

Ausrüstung für den Cannabis-Anbau realistisch sind. Pro Wachstumszyklus ist für die

laufenden Kosten noch einmal ein Betrag in ähnlicher Höhe einzuplanen.



Die Vegetationsphase beträgt in der Regel rund vier Wochen, danach folgt die Blütezeit für

eine Dauer von circa acht Wochen. Dennoch betonen erfahrene Cannabis-Grower immer

wieder, dass der Eigenanbau im Gegensatz zu dem Kauf von Cannabis ein hohes

Einsparpotential bietet.

Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass im Rahmen des Eigenanbaus auch gute

Ergebnisse erzielt werden können. Generell wird die Qualität der Ernte in hohem Maße

durch die Wachstumsbedingungen und die Pflege der Pflanzen beeinflusst.



Kosten sparen durch Anbau im Außenbereich



Ein Kostenpunkt, der bei dem Anbau von Cannabis keinesfalls vernachlässigt werden darf,

sind die Stromkosten. Pro Tag werden viele Stunden leistungsstarkes Licht benötigt.

Günstiger kann es jedoch laut Erfahrungsberichten werden, wenn auf LED-Lampen

zurückgegriffen wird. Jedoch geben diese weniger Hitze als die herkömmlichen Lampen ab,

was wiederum die Qualität der Cannabis-Ernte beeinflussen könnte.



Diejenigen, die die Stromkosten bei ihrem Hanfanbau ganz sparen möchten, können

Cannabis natürlich auch im Außenbereich anbauen. In diesem Fall ist jedoch nur einmal im

Jahr eine Ernte möglich. In der Regel blühen die Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten

gegen Ende August oder Anfang September.



Dennoch: Günstiger als unter freiem Himmel kann der Anbau von Cannabis nicht gestaltet

werden. Im Grunde werden für das Outdoor-Growing schließlich nur Samen und passende

Töpfe benötigt. Ein nicht zu unterschätzender Aufwand muss jedoch auch hier in die Pflege

der Pflanzen investiert werden.

