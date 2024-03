Bild: su/Archiv

Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sieht kein Ende des Schwarzmarktes. Sie denken, der Schwarzmarkt wird weiter existieren.

Das Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern geht nicht von einer kompletten Austrocknung des Schwarzmarktes aus. Dies berichtet die Zeit. Die Auswirkungen auf den Schwarzmarkt werden “nicht als Themenfeld der Entlastung” bewertet werden, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern. Sie verweist hier auf die Beschränkungen der legalen Menge von 25 Gramm. “Hier wird es weiterhin eine Strafbarkeit geben.”

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) fordert einen stärkeren Schutz von Kindern und Jugendlichen. “Hier geht es etwa um die Mengenbegrenzungen für Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren.” Am 22. März wird sich der Bundesrat mit der Thematik verfassen. Die CDU ist weiterhin gegen die Cannabislegalisierung. Es wird sich über einen Mehraufwand beschwert. Dies liegt auch an den Konsumverboten rund um Schulen, Kitas, Sportplätze und ähnliche Einrichtungen. Die Kiffer einfach in Ruhe zu lassen scheint wohl keine Option zu sein.

Ein Beitrag von Simon Hanf