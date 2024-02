Foto: Su/Archiv

Kinderschutzbund fordert Abgabe über Apotheken. Cannabis solle kontrolliert über Apotheken abgegeben werden.

Der deutsche Kinderschutzbund macht sich Sorgen um die Kinder. Sie fordern, dass Cannabis eine ausschließlich kontrollierte Abgabe erfährt, zum Beispiel über Apotheken. So könne sichergestellt werden, dass tatsächlich nur Volljährige Zugang erlangen, sagte die Landesvorsitzende Daniela Rump. Dies berichtet die Zeit. So ließe sich auch die Abgabe von gesetzlichen Höchstmengen besser sicherstellen. “Eine Legalisierung schafft schwer zu kontrollierende Bedingungen in Bezug auf Altersbeschränkungen und Mengenbegrenzungen”, so Rump.

Eine Abgabe von Cannabis durch Apotheken wäre ein unverhältnismäßiger bürokratischer Aufwand. Die Abgabe von Cannabis an Minderjährige bleibt auch nach der Legalisierung illegal. Genau wie bei hochprozentigem Alkohol. Wenn der Ladenbetreiber eine Flasche Wodka an ein 16-jährige Jugendliche abgibt, macht er sich strafbar. Genauso wird es auch bei Cannabis sein. Inwiefern kann denn bewiesen werden, dass tatsächlich durch die Abgabe über Apotheken weniger Minderjährige an Cannabis kommen? Jugendliche kommen so oder so an Cannabis ran, eine Abgabe über Apotheken garantiert auch nicht, dass sie immer gesetzestreu handeln. Was Eltern wirklich tun sollten, wenn das eigene Kind kifft.

Ein Beitrag von Simon Hanf