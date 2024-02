Bild: Su/Archiv

Alles Gute, Michael Pollan. Der US-Amerikanische Professor und Psychonaut hat heute Geburtstag. Wir wünschen dir alles Gute.

Michael Pollan ist ein renommierter amerikanischer Autor, Journalist und Professor, der für seine Arbeiten im Bereich der Ernährung, Landwirtschaft und Lebensmittelkultur bekannt ist. In den letzten Jahren hat er jedoch auch eine bemerkenswerte Forschungsarbeit und öffentliche Aufklärung über Psychedelika geleistet.

Pollans Interesse an Psychedelika wurde besonders deutlich in seinem Buch “How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence” (2018). In diesem Werk untersucht er die historische Nutzung von Psychedelika. Er untersucht ihre potenzielle therapeutische Anwendung und die neu aufkommende wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet.

Pollans faszinierende Erfahrungen

Eine der faszinierendsten Aspekte von Pollans Arbeit ist seine Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Er beschreibt persönliche Erfahrungen mit Psychedelika, wie zum Beispiel seine eigenen Reisen unter dem Einfluss von Psilocybin-Pilzen. Er integrierte diese in eine eingehende Untersuchung der neurologischen und psychologischen Effekte dieser Substanzen.

Pollan argumentiert überzeugend für eine Neubewertung von Psychedelika in der medizinischen Forschung und Therapie. Er betont ihre potenzielle Wirksamkeit bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Sucht. Darüber hinaus betont er ihre Rolle bei der Förderung mystischer Erfahrungen und des allgemeinen Wohlbefindens.

Seine Arbeit hat dazu beigetragen, ein neues Bewusstsein für Psychedelika in der Mainstream-Gesellschaft zu schaffen und den Weg für weitere Forschungen und Diskussionen über ihre potenzielle Nutzung zu ebnen. Durch seine sorgfältige Forschung und seine klare, zugängliche Schreibweise hat Pollan einen bedeutenden Beitrag zur Entmystifizierung von Psychedelika geleistet. Somit hat er ihre Rolle in der menschlichen Erfahrung neu definiert. Eine Review zu seinem Buch “How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence” findet ihr hier.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken