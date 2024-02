Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabis und Goldbarren in Potsdam gefunden. Die Beamten stellten die Funde als Beweismittel sicher.

Am Donnerstagmorgen haben Beamte der Kriminalpolizei einen Keller in der Potsdamer Jägervorstadt durchsucht. Dort stellten sie Cannabis und Goldbarren sicher. Dies berichtet die Berliner Zeitung. Die Durchsuchung wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens durchgeführt. Es ergab sich der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Gegen einen Tatverdächtigen werde ermittelt, teilte die Brandenburger Polizeidirektion West am Donnerstag mit. Die Polizei hat in dem Keller 1,6 Kilogramm Haschisch, 2,5 Kilogramm Cannabis, Bargeld und Wertgegenstände wie mehrere Goldbarren mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich gefunden. Sämtliche Funde wurden als Beweismittel sichergestellt und werden in dem Ermittlungsverfahren genutzt.

Cannabis muss endlich legalisiert werden. Bedauerlicherweise gestaltet sich dieses Vorhaben allerdings als deutlich schwieriger als erwartet. Hessens Innenminister hat sich nun auch gegen die Cannabislegalisierung positioniert und befürchtet gravierende Folgen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken