Wir denken an Nevil Schoenmakers. Der Cannabis-Grower hat heute Geburtstag. Wir denken an dich und an dein Schaffen.

Nevil Martin Schoenmakers, geboren am 10. Dezember 1957, war ein Pionier auf dem Gebiet der Cannabis-Zucht und ein bedeutender Akteur in der Cannabis-Community. Ursprünglich aus Australien stammend, verlagerte Schoenmakers sein Interesse an der Pflanzenzucht in den frühen 1980er Jahren nach den Niederlanden, wo er zu einem der führenden Köpfe in der Entwicklung von Cannabis-Hybriden wurde.

Seine Arbeit in der Cannabis-Zucht begann in einer Zeit, als die Genetik der Pflanze noch weitgehend unerforscht war. Mit Leidenschaft und Fachwissen begann Schoenmakers, verschiedene Cannabis-Sorten zu kreuzen, um neue Variationen mit unterschiedlichen Eigenschaften zu schaffen. Er war bekannt für seine bahnbrechenden Experimente, die zur Entstehung einiger der beliebtesten und potentesten Cannabis-Hybriden der heutigen Zeit führten.

Schoenmakers’ Arbeit trug maßgeblich zur Entwicklung von Sorten bei, die sowohl medizinische als auch rekreative Anwendungen hatten. Er war ein Verfechter der Legalisierung von Cannabis und glaubte fest daran, dass die Pflanze eine Vielzahl von gesundheitlichen Nutzen bieten kann. Seine Überzeugung und sein Engagement für die Legalisierung führten dazu, dass er in der Cannabis-Gemeinschaft hoch geschätzt und respektiert wurde.

Trotz seiner bedeutenden Rolle in der Cannabis-Zucht blieb Schoenmakers oft im Hintergrund und vermied öffentliche Aufmerksamkeit. Er war mehr daran interessiert, seine Arbeit fortzusetzen und die Grenzen der Cannabis-Zucht weiter auszuloten, als im Rampenlicht zu stehen.

Leider verstarb Nevil Schoenmakers im Alter von 62 Jahren am 30. März 2020, doch sein Erbe und sein Einfluss auf die Cannabis-Kultur leben weiter. Seine Arbeit und sein Vermächtnis bleiben eine wichtige Quelle der Inspiration für Züchter und Enthusiasten auf der ganzen Welt, und seine Beiträge zur Cannabis-Zucht werden auch weiterhin die Industrie prägen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

