Legalisierung von Cannabis: Ampel-Koalition einigt sich auf Gesetzgebungstermin

Die Ampel-Koalition hat ihre Unstimmigkeiten bei der geplanten Legalisierung von Cannabis ausgeräumt und einen wichtigen Schritt in Richtung einer modernen Drogenpolitik gemacht. Die Vize-Fraktionschefs Konstantin Kuhle (FDP), Maria Klein-Schmeink (Grüne) und Dagmar Schmidt (SPD) gaben bekannt, dass das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis voraussichtlich ab dem 1. April in Kraft treten wird. Zuvor muss jedoch der Bundestag darüber abstimmen, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Woche vom 19. bis 23. Februar angekündigt hat. Auch der Bundesrat wird sich noch mit den Plänen befassen.

Die drei Fraktionsvizes betonten die Bedeutung dieser Regelungen und nannten sie einen “echten Meilenstein für eine moderne Drogenpolitik”. Mit diesem Schritt werde die Prävention gestärkt und der Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz verbessert. Darüber hinaus würden Konsumentinnen und Konsumenten entkriminalisiert und der Schwarzmarkt effektiv bekämpft. Die Auswirkungen des Gesetzes auf den Kinder- und Jugendschutz sowie auf die organisierte Kriminalität sollen “zeitnah” evaluiert werden, wobei auch die Expertise des Bundeskriminalamts einbezogen wird.

Zeitenwende oder Aprilscherz?

Inhaltlich wurden an den Plänen der Koalition keine wesentlichen Änderungen mehr vorgenommen. SPD, Grüne und FDP hatten bereits im November beschlossen, Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen. Ab dem 1. April 2024 soll der Eigenanbau und der Besitz bestimmter Mengen der Droge für Volljährige erlaubt sein. Ab dem 1. Juli sollen sogar Clubs für den gemeinsamen Anbau von Cannabis eröffnet werden können. Diese Legalisierung war bereits im Ampel-Koalitionsvertrag festgelegt, jedoch hatten insbesondere Innenpolitiker der SPD im Januar noch Bedenken geäußert, was die Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag verzögerte.

Die Einigung der Ampel-Koalition auf die Legalisierung von Cannabis markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer fortschrittlichen Drogenpolitik in Deutschland. Die geplante Legalisierung verspricht nicht nur die Entkriminalisierung von Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch eine wirksame Bekämpfung des Schwarzmarktes. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickelt, wenn das Gesetz vor den Bundestag kommt und der Weg zur Legalisierung endgültig geebnet wird.

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken