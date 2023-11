Revolution in der Blutplasmaversorgung:

Tschechische Forscher Entwickeln Edestin-basierten Ersatz

Ein Durchbruch in der Medizinischen Wissenschaft

Am 11. Februar 2023 berichtete das Magazin „Monitor“ über eine bemerkenswerte Entwicklung aus der Tschechischen Republik: Ein Team von Wissenschaftlern hat einen innovativen Ersatz für Blutplasma entwickelt, der das Potenzial hat, die medizinische Versorgung weltweit zu revolutionisieren.

Das Projekt „Plasma for People“

Das biomedizinische Start-up „Plasma for People“, gegründet im Jahr 2019, ist an der Spitze dieser bahnbrechenden Forschung. Sie präsentieren eine Lösung, die nicht nur kosteneffizienter, sondern auch logistisch einfacher ist als die herkömmliche Plasma-Gewinnung.

Edestin: Der Schlüssel zum Erfolg

Das Geheimnis dieses Erfolgs liegt in Edestin, einem Protein, das aus Hanfsamen extrahiert wird. Interessanterweise wurde Edestin bereits in den 1950er Jahren in der Tschechischen Republik zur Behandlung von Tuberkulose bei Kindern eingesetzt.

Vorteile des Edestin-basierten Plasmas

Dieser künstliche Blutplasmaersatz bringt viele Vorteile mit sich:

Kostengünstige Produktion: Es ist etwa zehnmal günstiger herzustellen als herkömmliches Plasma.

Es ist etwa zehnmal günstiger herzustellen als herkömmliches Plasma. Sicherheit: Es ist immun gegen Kontaminationen durch Prionen, HIV oder Hepatitis.

Es ist immun gegen Kontaminationen durch Prionen, HIV oder Hepatitis. Lagerung: Es ist langlebiger und benötigt keine speziellen Lagerbedingungen wie gefrorenes menschliches Plasma.

Es ist langlebiger und benötigt keine speziellen Lagerbedingungen wie gefrorenes menschliches Plasma. Breite Anwendbarkeit: Es kann auch Patienten verabreicht werden, die aus religiösen oder ethischen Gründen keine Spenderplasmen nutzen können.

Der Wissenschaftliche Hintergrund

Die Idee, Edestin zu verwenden, entstand aus der Forschung an Hanfsamenproteinen. Professorin Irena Šlamborová spielte eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung der patentierbaren Verwendung von Edestin als Ersatz für das wichtige Blutprotein Albumin. Edestin weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit Albumin auf und könnte bei Stoffwechselproblemen und Albuminmangel helfen.

Fortschrittliche Produktion und Forschung

Das Team von „Plasma for People“ kann bereits 99,9 Prozent reines Edestin herstellen und hat mit der Vorbereitung einer klinischen Studie begonnen. Die Isolierung von Edestin aus Hanfsamen ist ein komplexer Prozess, der erfolgreich durchgeführt wurde und bereits positive Ergebnisse in Tierversuchen zeigte.

Edestin in der Vergangenheit

Historisch gesehen wurde Edestin bereits in den 1950er Jahren in der Tschechoslowakei eingesetzt, um Tuberkulose bei Kindern zu behandeln, bevor es moderne Antituberkulose-Medikamente und Impfungen gab.

Künstliche Intelligenz im Einsatz

Das Forschungsteam nutzt künstliche Intelligenz, um historische Referenzen und Daten über Edestin zu sammeln und zu analysieren. Diese Technologie ermöglichte es, wertvolle Informationen aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich nicht veröffentlichter Studien, zu extrahieren.

Zukunftspläne und Herausforderungen

Das Team sucht nun nach Mitteln für die nächste Phase der klinischen Prüfung und für die Vorbereitung der Marktzulassung. Ziel ist es, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, um Edestin in medizinischer Qualität und in größeren Mengen herstellen zu können.

Fazit

Die Entwicklung eines Edestin-basierten Blutplasmaersatzes durch tschechische Forscher könnte einen Wendepunkt in der medizinischen Versorgung darstellen. Dieses Projekt bietet nicht nur eine kostengünstigere und sicherere Alternative zum herkömmlichen Blutplasma, sondern auch eine logistisch praktikablere Lösung für globale Gesundheitsprobleme. Mit der fortschreitenden Forschung und Entwicklung stehen wir möglicherweise am Beginn einer neuen Ära in der medizinischen Wissenschaft.

