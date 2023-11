Promotion

Ein ereignisreiches Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Die Legalisierung von Cannabis ist noch immer ein großes Thema in Deutschland und wir alle hoffen auf positive Veränderungen im kommenden Jahr. Mit den kürzer werdenden Tagen und den frostigen Nächten, zieht die Zeit des Advents bald wieder in unser Land. Wir alle freuen uns auf eine Auszeit aus dem gewöhnlichen Alltag und einigen besinnlichen Tagen mit unseren Liebsten.

Die Zeit bis Weihnachten lässt sich mit dem richtigen Adventskalender besonders schön gestalten. Die 12 verschiedenen Hanf Adventskalender vom Hanf Magazin, bieten für jeden Hanf-Enthusiasten die passende Bereicherung. Egal ob du dich für kulinarische Köstlichkeiten, oder das medizinische Potential von Hanf interessierst, wirst du hier auf deine Kosten kommen. Vielleicht möchtest du auch einfach Drehzeug im täglichen Türchen vorfinden? Mit en Hanf Adventskalendern, wird aus einer Vielzahl von Hanf-Themen eine tägliche Überraschung auf dich warten, die auch dich begeistern wird.

Der Originalkalender

Mit diesem Kalender wirst du dir mit einer bunt gemischten Palette aus kleinen Überraschungen rund um das Thema Hanf, die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen. Für alle die noch etwas unentschlossen sind, oder einfach 24 abwechslungsreiche Türchen in das Reich von unserer Lieblingspflanze öffnen möchten, sind mit diesem Adventskalender bestens beraten. Zusätzlich wird dieser Kalender noch eine besondere Überraschung zu Silvester für dich bereit halten.

CBD Adventskalender

CBD wurde in den vergangenen Jahren selbst für kritischer eingestellte Zeitgenossen ein gängiger Begriff, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Längst ist CBD ein fester Bestandteil der Medizin und sein weit verbreiteter Gebrauch lässt die Akzeptanz von Hanf in der Gesellschaft steigen. Mit unserem CBD-Adventskalender wirst du täglich einen Einblick in das medizinische Potential von CBD bekommen.

Hanf-Food Kalender

Gesunde Ernährung und Hanf sind mittlerweile fast nicht mehr voneinander zu trennen. Hanf bietet nicht nur zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe für medizinische Zwecke, sondern ist auch ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel. Fast alles was der Körper an Nährstoffen benötigt, lässt sich mit Hanf auf den Teller bringen. Auf dich warten 24 kulinarische Ideen und Überraschungen, die deine vorweihnachtliche Zeit schmackhaft und gesund gestalten werden.

Hanf Tee Kalender

Was verbinden wir mehr mit der Adventszeit als einen warmen Tee oder köstlichen Punsch?

Was Zimt & Co. schon lange zu einem festen Bestandteil der Getränke rund um die Adventszeit macht, kann Hanf ebenso. Mit diesem Kalender wirst du genug leckere Ideen für Tees auf Hanfbasis bekommen, die deine Zeit bis Weihnachten versüßen.

Stoner-Adventskalender

Du liebst den Konsum von Cannabis und möchtest jeden Tag ein kleines Utensil im Türchen finden, dass dein Herz höher schlagen lässt? Dann bist du mit diesem Kalender bestens beraten. Für alle die sich in der Vorweihnachtszeit, oder auch darüber hinaus, dem Genuss von Cannabis widmen möchten, sind diese 24 Türchen ein Muss, denn als Stoner kann man kaum genug von den einschlägigen Utensilien haben.

Buds & More Adventskalender

Der wahre Genießer von Cannabis denkt zwangsläufig an die wunderschönen harzigen Blüten. Genau das wirst du in unserem Buds & More Kalender finden. In diesem Kalender wirst du täglich mit einem neuen harzigen Wunderwerk der Natur sowie nötigem Zubehör überrascht werden. Wir sind sicher, dass hier jeder Liebhaber der harzigen Blüten unserer Lieblingspflanze, auf seine Kosten kommen wird.

Hanf & CBD Wellness Adventskalender

Besonders in der kalten Jahreszeit sehnen wir uns nach Wohlbefinden. Unser Hanf & CBD-Wellness Kalender, bringt dir jeden Tag ein kleines Wellness Produkt und du wirst dich selbst in den kältesten Winternächten wohlig entspannt fühlen. 24 Wellness aus und mit Hanf (und CBD) Überraschungen, die dir dein Wohlbefinden bis Weihnachten sichern werden!

Hanf Erotik Adventskalender

Dieser neue Kalender in unserem Sortiment, wird deine erotischen Fantasien beflügeln! Sogar an trüben Wintertagen, wirst du mit diesen erotischen Überraschungen dein Sexleben auf neue Levels bringen können. Lass dich vom Hanf Erotik Adventskalender verzaubern und genieße erotische Abenteuer, während es draußen stürmt und schneit. Von CBD Gleitgelen, über Hanfseile für aufregende Fesselspielchen bis hin zu hochwertigen Toys.

Papers & Tips

In diesem Adventskalender ist der Name Programm und praxisorientiert.

Wer Cannabis gerne in gerauchter Form genießen möchte, für den sind Drehmaterialien ein täglicher Begleiter. Mit unserem Papers & Tips Adventskalender, werden dir die Rauchutensilien bis zu Weihnachten sicher nicht ausgehen. Hole dir dazu am besten auch noch unseren Stoner-Adventskalender und du wirst den süßen Rauch in vollen Zügen genießen können.

Terps & Extracts

Längst ist nicht mehr nur von THC und CBD die Rede, wenn man die Wunderpflanze Hanf beschreiben möchte. Nicht mehr nur Hanf-Enthusiasten, dürften Wörter wie Terpene, Extrakte und Dabbing mittlerweile ein Begriff sein. Mit diesem Kalender wirst du jeden Tag aufs neue überrascht sein, welche Vielzahl an Produkten es auf diesem Sektor bereits gibt.

Grower Adventskalender

Vielleicht dürfen wir in Deutschland bereits im kommenden Jahr, die ein oder andere Hanfpflanze legal züchten. Mit unserem Grower Adventskalender wirst du darauf bestens vorbereitet sein. 24 nützliche kleine Überraschungen erwarten dich und deine Pflanzen in diesem besonderen Adventskalender. Hole dir diesen Adventskalender, um deinen Brokkoli sprießen zu lassen.

Hanf & CBD Schokolade

Du möchtest nicht einfach nur normale Weihnachtskekse? Dann hol dir unseren Hanf & CBD-Schokolade Adventskalender! Mit der dargebotenen Vielfalt, wird es dir an Süßigkeiten rund um Hanf bis zu Weihnachten sicher nicht mangeln. Am besten holst du dir dazu auch noch den Hanf-Tee und Hanf-Food Kalender hinzu. Dann steht einer leckeren Vorweihnachtszeit nichts mehr im Wege. Du wirst staunen wie viele verschiedene Hanf-Süßigkeiten in diesem Kalender auf dich warten. Jedes Türchen enthält eine neue schokoladige Überraschung aus unserer Lieblingspflanze.

Auf Instagram kannst du in der Vorweihnachtszeit bei @hanfadventskalender und @kifferkalender immer auf dem Laufenden bleiben und jeden der oben genannten Adventskalender mindestens einmal gewinnen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken