Alle Hanfmessen 2024 im Überblick

Die Zahl der Hanfmessen, Kongresse und Events steigt stetig und es ist mittlerweile schwer die wichtigsten Cannabizz-Veranstaltungen im Auge zu behalten. Daher haben wir für euch einen Überblick der weltweit besten Veranstaltungen 2024 zusammengestellt. Eines steht jetzt schon fest: 2024 wird ein Messejahr der Superlative.

Januar

13. bis 14. Januar – USA: CannaMed Show, Verbrauchermesse, Greater Philadelphia Expo Center

20. bis 23. Januar- USA: Virginia Cannabis Conference & Lobby Day, Konferenz, Delta Hotels, Richmond

26. bis 28. Januar – USA: Cannadelic, Verbrauchermesse, B2B, Miami Airport Convention Center, Miami

Februar

2. bis 4. Februar – USA: Hawaii Cannabis Expo, Verbrauchermesse, Blaisdell Exhibition Hall, Honolulu

11. bis 13. Februar – Kanada: Lift, B2B, Konferenz, Verbrauchermesse, Vancouver Convention Center

16. bis 18. Februar – Italien: Canapa Mundi, Verbrauchermesse, Rom

23. bis 24. Februar – USA: Imperious Expo, Verbrauchermesse, Oklahoma City Convention Center, Oklahoma

24. bis 25. Februar – USA: CannaCon, B2B, Mississippi Coast Coliseum, Biloxi

24. bis 25. Februrar – USA: Connecticut Cannabis Expo, B2B, Verbrauchermesse, Earth Convention Center

27. Februar bis 28. Februar – England: White Label Expo, B2B, London

März

6. bis 7. März – USA: Hemp Con, Verbrauchermesse, Los Angeles Convention Center

13. bis 14. März – USA: Hall of Flowers, Verbrauchermesse, Süd Kalifornien

14. März – Spanien: ICBC Barcelona, B2B, L’auditori de Cornellá, Barcelona

15. bis 17. März – Spanien: Spannabis, Verbrauchermesse, Fira de Cornellá, Barcelona

20. bis 22. März – USA: NOCO Hemp Expo, B2B, Konferenz, The Broadmoor, Colorado Springs

22. bis 23. März – USA: NECANN Boston, B2B, Verbrauchermesse, Hynes Convention Center, Boston

22. bis 24. März – Kanada: CannExpo, Verbrauchermesse, Enercare Centre, Toronto

5. April bis 6. April – USA: CannaCon, B2B, South OKC

5. bis 6. April – Spanien: EVO NXT, B2B, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

16. bis 17. April – USA: Benzinga Cannabis Capital Conference,B2B, Fountainbleau, Miami Beach

16. bis 17. April – Deutschland: ICBC Berlin, B2B, Estrel Berlin Hotel

26. bis 27. April – USA: Lucky Leaf Expo, B2B, Konferenz, Sheraton Kansas City Hotel at Crown Center

26. bis 27. April – USA: Lucky Leaf Expo, B2B, Konferenz, Minneapolis

26. bis 28. April – Tschechische Republik: Konopex, Verbrauchermesse, Ostrava

26. bis 28. April – Deutschland: SHISHAMESSE, B2B, Messe Frankfurt

26. bis 28. April – Deutschland: Hempsfair, Verbrauchermesse, Messe Frankfurt

Mai

1. bis 2. Mai – Puerto Rico: Puerto Rico CannaTech Expo, B2B, Puerto Rico Convention Center, San Juan

1. bis 2. Mai – USA: Michigan Cannatech Expo, B2B, Soaring Eagle Resort & Casino, Mount Pleasant

7. bis 8. Mai – England: Cannabis Europa, B2B, Konferenz The Barbican, London

7. bis 9. Mai USA: Cannabis Science Conference West, B2B, Portland Expo Center, Portland

8. bis 9. Mai – USA: White Label Expo, B2B, Las Vegas

10. bis 12. Mai – Kroatien: CULTIVA ZAGREB, Verbrauchermesse, HALA Zagreb

12. bis 15. Mai – USA: CannMed Innovation & Investment Summit, B2B, JW Marriott Marco Island Beach Resort, Marco Island

18. bis 19. Mai – Kolumbien: Biz Cann Expo, B2B, Medellín PLAZA MAYOR

18. bis 19. Mai – Kolumbien: Alternative Products Expo, B2B, Medellín BROWARD COUNTY CONVENTION CENTER

23. bis 24. Mai – Deutschland: Medicinal Cannabis Congress, Kongress für Medizinisches Cannabis, Berlin

24.-26. Mai – Schweiz: CannaTrade,Verbrauchermesse, Halle 622, Zürich

Juni

31. Mai bis 1. Juni – USA: NECANN Illinois, B2B, Verbrauchermesse, Schaumberg Convention Center, Chicago

31. Mai bis 2. Juni – USA: FMCCE, Konferenz, B2B, Rosen Centre Hotel, Orlando, Florida

Juni – USA: Lift, B2B, Konferenz, Verbrauchermesse, Metro Toronto Convention Centre, Toronto

5. bis 6. Juni – USA: CWCBExpo, B2B, Javits Convention Center, New York

14. bis 15. Juni – USA: NECANN Vermont, B2B, Verbrauchermesse, Champlain Valley Expo, Burlington

14. bis 16. Juni – Deutschland: MARY JANE BERLIN, Verbrauchermesse, Event, Arena Berlin

19. bis 21. Juni – USA: CannaOne Bizcon & Expo, B2B, Verbrauchermesse, Las Vegas Convention Center

Juli

20. bis 22. Juli – USA: Alternative Products Expo, B2B, Dallas

September

4. bis 5. September – USA: PBC Conference, B2B, Konferenz, Capital Hilton, Washington

6. bis 7. September – USA: NECANN New Jersey ,B2B, Verbrauchermesse, Atlantic City Convention Center

18. bis 19. September -Kanada: Expo Cannabis, B2B, Palais des Congres, Montreal

19. bis 21. September – Deutschland: CB X InterTabac, B2B, Westfalenhallen Dortmund

19. bis 21. September – Deutschland: InterTabac, B2B, Westfalenhallen Dortmund

Oktober

4. bis 5. Oktober – USA: NECANN, B2B, Verbrauchermesse, XL Center, Hartford

24. bis 25 Oktober – USA: NECANN New York, B2B, Verbrauchermesse, Albany Convention Center

Datum wird noch bekannt gegeben:

TO BE ANNOUNCED – Spanien: Cannabinoid Function in the CNS, Konferenz Medizinisches Cannabis, Rey Don Jaime Grand Hotel, Castelldefels

TO BE ANNOUNCED – USA: Lucky Leaf Expo, B2B, Konferenz, Baltimore Convention Center

TO BE ANNOUNCED – Südafrika: The Cannabis Expo, Verbrauchermesse, The Globe at Suncoast, Durban

TO BE ANNOUNCED – USA: CannaCon, B2B, Long Beach Convention & Entertainment Center

TO BE ANNOUNCED – USA: NECANN Maine, B2B, Verbrauchermesse, Augusta Civic Center

TO BE ANNOUNCED – USA: Cannabis Conference, B2B, Konferenz, Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas

TO BE ANNOUNCED – USA: Southern Hemp Expo, Verbrauchermesse, The Fairgrounds, Nashville

TO BE ANNOUNCED – USA: Virginia Cannabis Expo, B2B, Virginia Beach Convention Center, Virginia Beach

TO BE ANNOUNCED – Deutschland: Cannafair Düsseldorf, Verbrauchermesse, Mitsubishi Electric Halle

TO BE ANNOUNCED – Afrika: Cannabis Business Afrika, B2B, Kapstadt, Südafrika

TO BE ANNOUNCED – USA: Lucky Leaf Expo, B2B, Konferenz, Albuquerque Convention Center

TO BE ANNOUNCED – Dänemark: Copenhagen Cannabis Expo, Verbrauchermesse, Kopenhagen

TO BE ANNOUNCED – Spanien: CBD HEMP FAIR, B2B, Konferenz, Fira de Cornellá, Barcelona

TO BE ANNOUNCED – Mexico: Expoweed, Verbrauchermesse, Mexico City

TO BE ANNOUNCED – USA: Business of Cannabis, B2B, New York Academy of Medicine

TO BE ANNOUNCED – USA: CannaCon, B2B, Huntington Place, Detroit

TO BE ANNOUNCED – Österreich: Cultiva, Verbrauchermesse, Wiener MARX HALLE

TO BE ANNOUNCED – Deutschland: White Label Expo, B2B, Frankfurt

TO BE ANNOUNCED – Tschechische Republik: Cannafest, Verbrauchermesse, PVA Expo Prag Letňany

TO BE ANNOUNCED– Deutschland: VapersCom, Verbrauchermesse, Messe Dortmund

TO BE ANNOUNCED – Indonesien: Vape Fair, B2B, HALL A-B, JCC, INDONESIEN

TO BE ANNOUNCED– Portugal: Cannadouro, Verbrauchermesse, Porto

TO BE ANNOUNCED– Thailand: Asia International Hemp EXPO & FORUM, B2B, Bangkok

TO BE ANNOUNCED– USA: MJBizCon, B2B, Las Vegas Convention Center

TO BE ANNOUNCED – Polen: Cannabizz, B2B, Verbrauchermesse – Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO, Warschau

TO BE ANNOUNCED – Deutschland: Hanfmesse Pirmasens, Verbrauchermesse, Messegelände Pirmasens

TO BE ANNOUNCED – England: The Natural Product Show, B2B, Verbrauchermesse, London Olympia

TO BE ANNOUNCED – England: The Natural Product Show & The Business Event, B2B, VerbrauchermesseLondon Olympia

TO BE ANNOUNCED– Italien: 4.20 Hemp Fest, Verbrauchermesse, Mailand Superstudio Maxi

Ist eure Lieblingsmesse nicht dabei? Dann meldet euch an redaktion@hanfjournal.de. Da einige Messetermine für das neue Jahr noch nicht bekannt gegeben sind, wird diese Übersicht im Laufe des Jahres aktualisiert. Verbleibende Messen für 2023 könnt ihr hier ansehen.

