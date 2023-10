Innovatives Therapiekonzept für Senioren im Pflegeheim gestartet!

Cannabis – Tirol geht vorran mit nachhaltiger Seniorenhilfe.

Mehr Lebensqualität für Senioren und Patienten mit chronischen Krankheiten durch Cannabis – das war die Motivation zur Teilnahme des Pflegepersonals, von Ärzten, der Patienten und ihrer Angehörigen, und auch des Verwaltungspersonals der Seniorenwohnheime, an den Vorstellungen des innovativen Therapiekonzeptes in Seniorenwohnheimen Südtirols.

Jetzt geht es konkret an die Umsetzung der Verschreibungen von Cannabis Arzneimittel für Senioren, bei der die Patientenvereinigung Cannabis Social Club Bozen mit ihren Ärzten tatkräftig Unterstützung leistet.

In der vergangenen Woche wurde das Therapiekonzept für Senioren und Personen mit chronischen Erkrankungen von Dr. Knud Gastmeier in 9 Seniorenwohnheimen in Südtirol präsentiert. Erstaunlich dabei ist, dass es sich um eine Behandlung mit niedrig dosiertem THC handelt. Positiv zu vermerken ist, dass sich mit niedrigen Dosierungen die Hemmschwelle leichter überwinden lässt. Cannabis wird leider immer noch sehr zaghaft als Heilmittel anerkannt, obwohl es seit Jahrtausenden in der Medizin verwendet wird!

Was ist so neu an diesem vorgestellten Therapiekonzept und warum interessieren sich Seniorenwohnheime dafür?

Durch die Gabe kleinster Mengen von Cannabis-Öl ist es Dr. Knut Garstmeier gelungen, bei 50% der geriatrischen Schmerzpatienten die Opioid-Dosis und damit die opioidbedingten Nebenwirkungen zu reduzieren! Und die Patienten berichten dabei von einer Schmerzlinderung von mehr als 30%! Der Erfolg dieser Therapie zeigt sich auch darin, dass viele weitere Symptome bzw. therapiebedingte Nebenwirkungen (Stress, Schwindel, Übelkeit, Stimmung, Reizbarkeit, Appetit usw.) positiv beeinflusst werden. Somit verbessert sich durch diese Therapie die Lebensqualität der Betroffenen.

Das Therapiekonzept für geriatrische Patienten und chronisch Kranke wurde von Dr. Knud Gastmeier in 20 Jahren praktischer Erfahrung mit Cannabis-Arzneimitteln entwickelt, und es hat sich gezeigt, dass es vor allem bei diesen Patientengruppen besonders interessant ist, weil es ein multitherapeutisches Potential besitzt und in diesen geringen Mengen die Suchtgefahr absolut ausgeschlossen werden kann.

Zudem hat medizinisches Cannabis im Vergleich zu Standardtherapien kaum Nebenwirkungen, wird meistens gut vertragen und kann die Patienten vor weiteren gesundheitlichen Komplikationen und invalidierenden Schäden schützen. Weiters wird dadurch auch der Pflege- und Betreuungsbedarf verringert und es können zusätzlich Kosten durch die Reduzierung der Standardtherapien eingespart werden – allesamt Vorteile, die das Interesse der Seniorenwohnheime geweckt haben.

Seniorenwohnheime starten mit dem Einsatz von Cannabis

Das Interesse der Verantwortlichen und Mitarbeiter sowie der Patienten selbst und der Angehörigen war bei den Vorstellungen in der vergangenen Woche sehr groß. Einige Seniorenwohnheime stehen vor dem Start medizinisches Cannabis einzusetzen. Da zurzeit jedoch für die Verschreibung vielerorts noch wenig Erfahrung bei Ärzten bzw. Ärztinnen besteht, bedarf es der nötigen professionellen Unterstützung. Diese bietet die Patientenvereinigung Cannabis Social Club Bozen in Form von Informationsmaterial, Support und Beratung. Zusätzlich bieten die zwei Ärzte im Vorstand des Vereins, der Komplementärmediziner Dr. Alexander Angerer und der Schmerztherapeut Dr. Roberto Pittini ihre professionelle Hilfe an. Sie haben bereits große Erfahrung mit dem Einsatz von Medizinischem Cannabis gesammelt.

Patientenvereinigung leistet Unterstützung

Neben den Ärzten der Patientenvereinigung steht deren Koordinator und Gründer, Peter Grünfelder, für alle Fragen der Seniorenwohnheime zur Verfügung, ob hinsichtlich Support für Pflegepersonal, Verfügbarkeit in den Apotheken, rechtliche oder organisatorische Fragen der Verschreibung oder allgemeine Informationen zu Medizinischem Cannabis. Die Veranstaltungsreihe wird von der Abteilung Gesundheit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol unterstützt und ist Teil unseres umfangreichen Programms zur Unterstützung von Patienten und Patientinnen. Dazu gibt es auch einen Leitfaden für das alternative Therapiekonzept, welcher auf der Website www.cannabissocial.eu heruntergeladen oder direkt am Sitz der Patientenvereinigung in Bozen, Dantestraße 2, abgeholt werden kann.

Dieser innovative Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität von Senioren und chronisch Kranken ist ein Zeichen des Fortschritts in der Medizin und verdient unsere volle Unterstützung. Es ist ermutigend zu sehen, dass alternative Therapiekonzepte, wie die Verwendung von medizinischem Cannabis, in der Pflege und Betreuung von Senioren ernsthaft in Betracht gezogen werden. Wir hoffen, dass diese Initiative erfolgreich ist und vielen Menschen in Südtirol und darüber hinaus zugutekommt.

