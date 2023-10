Amsterdam sehen und legalisieren.

Die letzte Gelegenheit Coffeeshops zu sehen wie sie mal waren.

Die Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 sind ein äußerst erwartetes Ereignis, das Cannabis-Enthusiasten, Branchenprofis und Künstler aus der ganzen Welt zusammenbringt. Markiert euch den 24. bis 26. November 2023 in eurem Kalender und schließt euch den Amsterdam Coffeeshop Awards an, um ein unvergessliches Wochenende voller Networking, Bildung und Feiern der Cannabis-Industrie zu erleben.

Mit mehreren Veranstaltungsorten in ganz Amsterdam haben die Teilnehmer die Möglichkeit, verschiedene Coffeeshops zu erkunden und die lebendige Cannabis-Kultur der Stadt zu erleben. Die Preisverleihung und die Messe, die im NDSM stattfinden, werden die Besten der Branche würdigen und feiern, während verschiedene Aktivitäten in der Stadt wie der Coffeeshop Crawl, 420 Canal Cruises, Stoner Olympics und eine Graffiti-Show eine zusätzliche Ebene der Aufregung in die Veranstaltung bringen. Die People’s Choice Awards geben den Verbrauchern die Macht, das Beste in 25 einzigartigen Kategorien auszuwählen.

Möchten Sie an den Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 teilnehmen? Die Frühbuchertickets für dieses Event sind derzeit im Verkauf.

Tickets jetzt im Verkauf

Allgemeine Eintritts- und VIP-Tickets sind jetzt auf www.AmsterdamCoffeeshopAwards.com erhältlich. Die Teilnehmer können eine lebendige Atmosphäre erwarten, die mit Live-Musik, Kunstinstallationen, Produktpräsentationen und interaktiven Workshops gefüllt ist, die ihr Verständnis und ihre Wertschätzung für die Coffeeshop-Kultur weiter vertiefen werden. Darüber hinaus werden renommierte Branchenexperten durch Podiumsdiskussionen und informative Vorträge ihr Wissen und ihre Erkenntnisse teilen, was für alle Teilnehmer zu einer bereichernden Erfahrung macht.

Coffeeshop Crawl

Die Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 werden eine Coffeeshop Crawl der besten Coffeeshops in Amsterdam einschließen. Während des Coffeeshop Crawl haben Sie die Möglichkeit, die Kultur zu feiern, an Rauchsessions teilzunehmen, an interaktiven Wettbewerben teilzunehmen und sogar einige exotische Produkte zu probieren, die exklusiv bei den Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 erhältlich sind.

420 Canal Cruises

420 Canal Cruises sind genau das, wonach sie klingen: eine Amsterdam-Grachtenfahrt, bei der Sie Ihre Coffeeshop-Einkäufe genießen können. Diese raucherfreundlichen Kreuzfahrten führen Sie durch malerische Kanäle von Amsterdam und bieten Ihnen eine einzigartige Stadtführung. Treffen Sie Gleichgesinnte aus der ganzen Welt und erfahren Sie mehr über die lebendige Coffeeshop-Kultur von Amsterdam. Was könnte besser sein, als die wunderschönen Grachten von Amsterdam zu befahren, während Sie Cannabis genießen?

Stoner Olympics

Dies ist das erste Jahr, in dem wir etwas zurückgeben, mit der Premiere der Amsterdam Coffeeshop Awards Stoner Olympics! Als Gast der Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 haben Sie die Chance, an einer Vielzahl von interaktiven Stoner Olympics-Spielen teilzunehmen und die Chance zu haben, erstaunliche Preise zu gewinnen. Diese Spiele werden Ihre Fähigkeiten und Kreativität testen, während Sie die lebendige Cannabis-Kultur von Amsterdam genießen. Von Joint-Rolling-Wettbewerben bis hin zu Build-a-Bong-Turnieren versprechen die Stoner Olympics eine unterhaltsame und unvergessliche Erfahrung für alle Teilnehmer. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, Ihre Talente zu präsentieren und sich mit anderen Cannabis-Enthusiasten aus der ganzen Welt zu vernetzen.

Graffiti Showcase

Die Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 werden eine Graffiti-Showcase präsentieren, auf der Dutzende von Straßenkünstlern aus aller Welt Seite an Seite stehen. Diese talentierten Künstler werden die Wände in lebendige und nachdenkliche Meisterwerke verwandeln und eine visuell beeindruckende Atmosphäre schaffen, die alle genießen können. Tauchen Sie ein in die Welt der Straßenkunst und erleben Sie das unglaubliche Talent, das bei der Graffiti-Showcase der Amsterdam Coffeeshop Awards präsentiert wird.

People’s Choice Awards

Die People’s Choice Awards bei den Amsterdam Coffeeshop Awards ermöglichen es Ihnen als Gast, Ihre Favoriten in 25 verschiedenen Kategorien zu nominieren und zu wählen, um die Mitarbeiter und die Merkmale zu ehren, die Kunden in den Coffeeshop ziehen. In einer zweiwöchigen Nominierungsphase können Gäste QR-Code-Nominierungskarten in allen 160+ Coffeeshops der Stadt finden. Anschließend beginnt eine zweiwöchige Abstimmungsphase, in der QR-Code-Abstimmungskarten an alle nominierten Coffeeshops gesendet werden, die auf die begehrte Preisverleihung hinführt.

Diese Auszeichnungen bieten eine Plattform für die Öffentlichkeit, die harte Arbeit und Kreativität der Personen anzuerkennen und zu schätzen, die zur lebendigen Coffeeshop-Kultur in Amsterdam beitragen. Von den besten Kaffeesorten bis zur einladendsten Atmosphäre feiern diese Kategorien jeden Aspekt, der einen Coffeeshop zu einer unvergesslichen Erfahrung macht.

Die lebendige Coffeeshop-Kultur von Amsterdam wird gefeiert

Schließen Sie sich den mit Spannung erwarteten Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 an, bei denen die lebendige Coffeeshop-Kultur der Stadt gefeiert wird. Genießen Sie die beste Auswahl an Coffeeshops und erkennen und ehren Sie jene Einrichtungen, die kontinuierlich außergewöhnliche Qualität und Service bieten. Entdecken Sie neue Sorten, Aromen und innovative Produkte aus der renommierten Cannabisszene Amsterdams.

Als erstklassige Veranstaltung in der Cannabisbranche ist die Amsterdam Coffeeshop Awards ein Muss für alle, die sich mit Gleichgesinnten vernetzen und auf dem neuesten Stand der Trends bleiben möchten. Ob Sie ein erfahrener Profi oder gerade erst anfangen, es gibt keinen besseren Ort, um Kontakte zu knüpfen und von den Besten der Branche zu lernen. Von informativen Workshops bis hin zu exklusiven Partys, raucherfreundlichen Kreuzfahrten und einer Werbeausstellung mit einigen der besten Marken der Branche gibt es für jeden etwas bei dieser aufregenden Veranstaltung. Und mit einer Preisverleihung, die sowohl unterhaltsam als auch inspirierend sein wird, möchten Sie keinen Moment des Geschehens verpassen.

Bereiten Sie sich darauf vor, mit Branchenexperten in Kontakt zu treten, Gleichgesinnte zu treffen und an anregenden Gesprächen teilzunehmen. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Teil des wichtigsten Cannabisevents des Jahres in Amsterdam zu sein! Tauchen Sie ein in eine Atmosphäre der Entspannung und Kameradschaft, umgeben von Gleichgesinnten, die die Leidenschaft für Cannabis teilen. Ob Sie ein erfahrener Kenner oder neu in der Szene sind, die Amsterdam Coffeeshop Awards 2023 bieten für jeden etwas.

