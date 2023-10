Foto: Su/Archiv

Trymacs kassiert Shitstorm nach Statement zur Cannabislegalisierung. Er kritisiert das bekiffte Autofahren.

Der Streamer Trymacs, mit bürgerlichem Namen Maximilian Stemmler hat auf Twitch über 3,4 Millionen Follower. Er hat nach dem beschlossenen Entwurf zur Cannabislegalisierung einige Bedenken geäußert. Dies berichtet inGame.de.

Der Streamer tätigte bereits im Sommer eine kritische Aussage zu der Legalisierung, dafür kassierte er bereits in der Vergangenheit einen Shitstorm. Nach einem weiteren Statement war dem Streamer bewusst: „Jetzt krieg ich wieder einen Shitstorm”. Der Streamer basierte seine Aussagen lediglich auf persönlichen Anekdoten. Diese hatte negative Erfahrungen in Los Angeles, New York und Amsterdam. Er berichtet von Menschen, die im Arbeitsleben bekifft sind. So zum Beispiel ein Mitarbeiter bei McDonald’s, der anscheinend „gottlos stoned“ war. Ebenfalls berichtete er von Menschen, die bekifft autofahren. Wieso das jetzt gegen die Cannabislegalisierung spricht, ist nicht nur uns, sondern auch seinen Zuschauern ein Rätsel.

„Ich finde es nicht gut, wenn du einen 30-Centimeter-Blunt am Lenkrad auf der Autobahn rauchst”, sagte Trymacs in einem Stream. Die Fans hielten direkt dagegen. „Nach dieser Logik müsste auch jeder zweite besoffen fahren“, meint ein Twitch-Chatter. „Trymacs hat keine Ahnung. Gras kann auch heilende Wirkung haben”, sagte ein anderer Viewer.

Unabhängig davon, ob eine Substanz legal ist oder nicht, ist berauschtes Fahren so oder so nicht erlaubt. Wer im Rausch einer Substanz andere Menschen gefährdet, wird vom Gesetzgeber verurteilt. Eine Legalisierung hat nichts mit dem berauschten Fahren zu tun. Besoffen fahren wird auch zurecht verurteilt und wer besoffen arbeitet, muss sich nicht wundern, wenn er seinen Beruf verliert. Dieser Logik sollte sich Trymacs erstmal bewusst werden, bevor er solche Aussagen in die Öffentlichkeit posaunt. Die Gegner der Cannabislegalisierung sind am Bundesrat gescheitert.

Ein Beitrag von Simon Hanf

