Foto:Su/Archiv

Düsseldorf denkt an die Kinder, die aktuell Cannabis konsumieren und klärt die Eltern bei einem Info-Abend auf.

Die Suchthilfe der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann (Erkrath) bietet Unterstützung für besorgte Eltern an. Der Referent der Diakonie führt Kurse mit Kindern und Jugendlichen durch, die polizeilich mit Cannabis aufgefallen sind. Dies berichtet die Rheinische Post.

Laut Experten hat jeder siebte Heranwachsende zwischen 12 und 19 Jahren mindestens einmal Cannabis konsumiert. Die meisten Eltern sind verständlicherweise erstmal besorgt, wenn die eigenen Kinder Cannabis konsumieren. Die jahrzehntelangen Hetzkampagnen konservativer Politiker haben zu der Aversion gegen Cannabis in der Gesellschaft geführt. Die Suchthilfe der Diakonie im Kirchenkreis will dies ändern und bietet einen Informationsabend für Eltern an. Dies findet am Mittwoch, 6. September, 19 Uhr in der Suchthilfe BIZ, Hauptstraße 9, in Hochdahl statt. Dort werden zum einen Informationen zum rechtlichen Hintergrund zu Konsumformen und Nachweiszeiten von Cannabis vermittelt, berichtet Norman Raulf. Ebenfalls werden Methoden zur Suchtprävention erläutert. Ziel soll es sein, einen offenen und reflektierten Umgang mit Cannabis zu erreichen.

Wenn das eigene minderjährige Kind kifft, sind viele Eltern verunsichert. Deswegen haben wir einen Guide geschrieben, um euch in einer solchen Situation zu helfen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken