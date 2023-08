Die CB-Expo in Dortmund: Treffpunkt für die Cannabis-Branche

Es ist eine besondere Freude, dass ihr euch heute eingeschaltet habt. In dieser speziellen Folge widmen wir uns der aktuellen Gesetzgebung und den Veränderungen in der Branche. Viele von euch fragen mich, wie sie sich informieren können, wie sie mit Gleichgesinnten sprechen und wie sie sich in dieser aufstrebenden Branche positionieren können. Die Antwort ist eigentlich recht simpel.

Zunächst stellt sich die Frage: Bist du Endkunde oder interessierter Konsument oder bist du Geschäftstreibender bzw. möchtest du in das Geschäft einsteigen? Wenn du zu Letzterem gehörst, ist jetzt genau die richtige Zeit für dich gekommen, auf eine Messe zu gehen und dich mit anderen Business-Interessierten auszutauschen. Hierbei geht es um den aktuellen Stand des Wissens und um die neuesten Informationen zur Legalisierung.

Die CB-Expo in Dortmund bietet hierfür die perfekte Plattform. In diesem Jahr findet sie vom 15. bis zum 16. September statt – direkt nach der Sommerpause, wenn die frischesten Informationen auf dem Tisch liegen. Diese Messe ist eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber warum gerade die CB-Expo? Hier sind fünf gute Gründe, die für einen Besuch sprechen:

1. Wissen und Austausch: Parallel zur CB-Expo findet die “Intertabac” statt, die größte Messe für Raucherbedarf weltweit. Hier versammelt sich die Händler-Basis, die sich auch mit dem Geschäft rund um Cannabis beschäftigt. Es ist eine ideale Gelegenheit, sich mit denjenigen auszutauschen, die bereits im Geschäft sind und Erfahrungen gesammelt haben.

2. Standortvorteil Dortmund: Dortmund mag zwar nicht die bekannteste Stadt Deutschlands sein, aber sie liegt im Herzen des Ruhrgebiets, das mehr als 12 Millionen Einwohner zählt. Dies minimiert die Reisekosten und bietet vielfältige Möglichkeiten für Unternehmungen abseits der Messe.

3. Aktualität: Die CB-Expo ist auf den Punkt geplant. Sie findet genau in dem Zeitraum statt, in dem im Parlament über die aktuellen Gesetzesänderungen diskutiert wird. Es ist die letzte Gelegenheit, sich vor der Abstimmung über die Inhalte auszutauschen und zu diskutieren. Die Messe bietet somit einen exklusiven Einblick in die bevorstehenden Veränderungen.

4. Bekannte Qualität: Die Veranstalter der CB-Expo haben bereits in der Schweiz bewiesen, dass sie eine hochwertige Messe organisieren können. Hier wird auf ein angenehmes Ambiente und sinnvollen Austausch Wert gelegt. Die Messe ist eine vertrauenswürdige Plattform für Business und Fachwissen.

5. Sensi Seeds als Hauptsponsor: Sensi Seeds, eines der größten Unternehmen im Bereich Cannabis, unterstützt die CB-Expo als Hauptsponsor. Dies unterstreicht die Bedeutung der Messe für die Branche und zeigt, dass sie von den Experten anerkannt wird.

Die CB-Expo in Dortmund bietet somit eine einzigartige Möglichkeit, sich über die aktuellsten Entwicklungen in der Cannabis-Branche zu informieren, Kontakte zu knüpfen und sich in diesem aufregenden Umfeld zu vernetzen. Wenn du Teil dieser zukunftsweisenden Bewegung sein möchtest, dann markiere dir den 15. und 16. September in deinem Kalender und sei dabei. Buche am besten jetzt deinen Platz (hier) , um von einem 20% Rabatt auf den Eintritt zu profitieren.

Die Zukunft der Cannabis-Branche wird hier gestaltet – sei ein Teil davon und treffe Gleichgesinnte, Experten und Visionäre. Wir freuen uns darauf, dich auf der CB-Expo in Dortmund begrüßen zu dürfen. Bis bald!

ps: deinRabattcode cbexpo2023-agentursowjet

