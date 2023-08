Innocan Pharma: Optimierung der Bioverfügbarkeit von CBD

Foto: Su/Archiv

Unternehmen will Wirksamkeit und Wirkungsdauer von CBD-Medikamenten erhöhen

Das Israelische Pharmaunternehmen Innocan Pharma arbeitet zusammen mit der Universität Jerusalem daran, die Bioverfügbarkeit von CBD zu optimieren. Somit werden auch die Wirksamkeit und Wirkungsdauer des Cannabidiols erhöht. CBD ist ein Cannabinoid aus der Hanfpflanze mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich.

Das Unternehmen forscht an innovativen Verabreichungsplattformen für CBD, um die geringe Bioverfügbarkeit bei oraler Einnahme zu überwinden. Oral verabreichtes CBD wird nur nur wenig absorbiert und in der Leber stark abgebaut. Daher liegt die Bioverfügbarkeit von oral aufgenommenem CBD nur zwischen 6 % und 35 %. Einfacher ausgedrückt: Es gelangt nur eine geringe Menge CBD in den Blutkreislauf. Das verringert seine Wirksamkeit und Wirkungsdauer.

Innocan Pharma entwickelt derzeit zwei sogenannte Plattformen, um diese Problematik anzugehen. Die erste ist eine CBD-geladene Liposomen-Plattform (LPT), die eine präzise Dosierung und langanhaltende Freisetzung von CBD durch Injektion ermöglicht. Die zweite Plattform sind CBD-beladene Exosomen (CLX), die vielversprechende synergistische Effekte für das zentrale Nervensystem und andere Körpergewebe bieten könnten. In Zusammenarbeit mit Prof. Chezy Barenholz von der Hebräischen Universität Jerusalem hat Innocan Pharma die LPT entwickelt, die eine nahezu vollständige Bioverfügbarkeit von CBD erreicht.

Innocan Pharma verfolgt eine Wachstumsstrategie im CBD-Markt. Das Unternehmen forscht nicht nur an der Zukunft der CBD-Medikamente, sondern möchte auch durch technische Entwicklung und CBD-Wellness-Produkte Anteile am CBD-Markt erschließen. Diese Strategie umfasst Kooperationen mit führenden Tiergesundheits- und Pharmaunternehmen auf Grundlage von Lizenzvereinbarungen.

Zusätzlich entwickelt Innocan Pharma bereits Produkte im Segment Consumer Wellness, darunter eine eigene CBD-Kosmetiklinie und das Relief & GO Spray zur Schmerzlinderung. Das Unternehmen strebt auch den Eintritt in den wachstumsstarken CBD-Hautpflegemarkt an.

