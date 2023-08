Sensihemp weil Veränderung notwendig ist

Bild: Sensihemp

Ein Unternehmen für Hanfprodukte für die Zukunft der Natur.

Sensihemp ist ein portugiesisches Unternehmen, welches Kleider und Accessoires aus Hanf produziert. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, die Art und Weise, wie wir Kleider designen, herstellen und konsumieren, zu überdenken. Deswegen hat Sensihemp die Mission, innovative und regenerative Lösungen auf einem ethischen Fundament zu entwickeln, das die aktuellen Herausforderungen der Textilindustrie überwindet. Als Grundwerte gibt das Unternehmen das Recht auf Style, Qualität und Design sowie Produktionsfreiheit im Zusammenspiel mit der Natur und Menschheit an. Das Unternehmen will dabei Verschwendung vermeiden und eine wiederverwendbare Wirtschaft und Gesellschaft schaffen. Sie wissen Veränderung zu schätzen und wollen die bestmögliche Kleidung herstellen. Sie akzeptieren dabei die Pflicht zur Veränderung für positive Innovationen und menschliche Zusammenarbeit für eine positive Entwicklung. Dabei sollen nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch zirkuläre und regenerative Praktiken als Ziel gesetzt werden. Sensihemp will dabei Materialien mit geringem Einfluss auf die Umwelt, aber mit der höchsten Qualität liefern. Hanf ist dafür ein hervorragendes Material.*

* Von der Absorption von CO2 über die Regeneration von Böden bis hin zur Erhöhung der Artenvielfalt bietet der Anbau von Hanf eine Reihe von Umweltvorteilen, die dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und gesunde Ökosysteme wiederherzustellen.

Foto: Sensihemp





Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Produkten an. Darunter diverse Kleidungsstücke wie T-Shirts und Hosen sowie Pullover, aber auch einige Accessoires. Somit bietet das Unternehmen auch Handtaschen und Rucksäcke aus Hanf an. Nicht nur das, ebenfalls können auch Pflegeprodukte auf Hanfbasis wie Shampoos erworben werden. Alles dies findet sich im Shop von Sensihemp.

