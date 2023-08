Unterwasser-Großlager für Cannabis gebustet

Polizeitaucher der Guardia Civil bergen über eine Tonne Cannabis aus dem Meer

Von Sadhu van Hemp

Das Importgeschäft von Marokkos Exportschlager Nr. 1 nach Europa setzt ein gewisses Maß an Phantasie voraus, um das verbotene Handelsgut erfolgreich an Zoll- und Polizeibehörden vorbei zu schmuggeln. Zumeist geht es in Booten jeder Art über die Straße von Gibraltar mit dem Ziel Andalusien, wo die Schmuggelware bei Nacht und auch bei Tag an einem der ablegenden Strände angelandet und von vielen fleißigen Händen in Windeseile gelöscht wird.

Nicht immer gehen diese „Löscharbeiten“ gut. Bekommt die Guardia Civil Wind von der Schmuggelaktion, kann diese ganz schnell in die Hose gehen. Die Folge ist ein erheblicher Schaden für die Cannabis-Handelskooperativen: Haschisch futsch, Personal festgenommen.

Doch nicht alle Schmuggler landen mit den Booten direkt an, um dann unter den Augen der Öffentlichkeit die Haschischballen von Hilfskräften über den Strand zu den bereitstehenden Fahrzeugen schleppen zu lassen. Manche mögen es dezenter, indem sie beispielsweise vor der Küste ein Zwischenlager unter Wasser einrichten. Die letzte Etappe der illegalen Wareneinfuhr übernehmen dann Fischer- und Freizeitboote, die die Haschischballen peu-à-peu an Land bringen.

Ein derartiges Lager ist laut Pressemitteilung der Guardia Civil letzte Woche in den Gewässern vor Almeria gebustet worden. Das Überwachungssystem der Polizeibehörden hatte ein Boot gemeldet, das den Verdacht erregte, an der Westküste von Almeria „illegale Aktivitäten“ durchzuführen. Daraufhin entsandte der Seedienst der Guardia Civil ein Patrouillenboot zum Ort des Geschehens. Doch die Pirschjagd der Beamten blieb nicht unbemerkt. Tatenlos mussten die Diener der Cannabis-Prohibition zusehen, wie das Boot mit hoher Geschwindigkeit Reißaus nahm.

Was den Polizeihäschern blieb, war, das Gebiet, in dem sich das Boot über längere Zeit aufgehalten hatte, etwas näher unter die Lupe nehmen. Und tatsächlich, man wurde fündig: Unter der Wasseroberfläche schwamm eine große Anzahl an Paketen, die an Leinen befestigt und durch Gewichte verankert waren. Der erste Verdacht, dass da Cannabis-Schmuggler zu Gange waren, hatte sich offenbar bestätigt, und die Polizei glaubt, dass die Bootsbesatzung gerade dabei war, den Lagerbestand zu räumen.

Die Endreinigung der Badegewässer vor Almeria oblag schließlich den „Spezialisten für Unterwasseraktivitäten“, also Polizeitauchern, die die Leinen kappten und 35 Pakete bargen. Wie erwartet handelte es sich bei dem Inhalt der Ballen um Haschisch – mit einem Gesamtgewicht von fast 1.160 Kilo.

