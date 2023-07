Das Cannabis-Verbot ist verfassungskonform

Bundesverfassungsgericht hält Richtervorlagen zum strafbewehrten Verbot von Cannabisprodukten für unzulässig

Bild: Sadhu van Hemp

Von Sadhu van Hemp

Es hat ein paar Jahre gedauert, doch nun sind die Würfel gefallen – zum Nachteil von rund fünf Millionen Cannabis-Konsumenten.

Die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit dem heute veröffentlichten Beschluss festgestellt, dass die Richtervorlagen des Amtsgerichts Bernau bei Berlin, des Amtsgericht Münster sowie des Amtsgericht Pasewalk zum strafbewehrten Verbot von Cannabisprodukten unzulässig sind. Anders als Jugendrichter Andreas Müller und seine Kollegen halten die Verfassungsrichter die Strafnormen des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) für verfassungskonform, soweit diese den Umgang mit Cannabisprodukten betreffen.

In der Pressemitteilung heißt es: „Den inhaltlich nur geringfügig voneinander abweichenden Vorlagen fehlt es bereits an der Darlegung der Entscheidungserheblichkeit aller vorgelegter Strafnormen für das jeweilige Ausgangsverfahren. Im Übrigen genügen sie nicht den erhöhten Begründungsanforderungen, die an eine erneute Vorlage zu stellen sind. Es fehlt an einer substantiierten Darlegung rechtserheblicher Änderungen der Sach- und Rechtslage, welche geeignet sind, eine erneute verfassungsgerichtliche Prüfung der mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9. März 1994 (BVerfGE 90, 145 ff.) entschiedenen Vorlagefragen zu veranlassen.“

Ergangen ist der Beschluss des Gerichts als Kammerentscheidung, d.h. drei RichterInnen entschieden einstimmig. Berichterstatterin für das Verfahren war BVR Sibylle Kessal-Wulf, die im Dezember 2011 auf Vorschlag der CDU als Bundesverfassungsrichterin ins Amt gehievt wurde.

Die Freude über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dürfte in Kreisen der Justiz und der Strafverfolgungsbehörden sowie im rechtskonservativen bzw. rechtsextremen Politspektrum groß sein, kann doch der Krieg gegen die Hanfpflanze und die Hänflinge beherzt und mit aller Härte fortgesetzt werden.

