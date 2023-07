Alles gute, Doug Benson. Der Komiker wird heute 61 Jahre alt. Wir wünschen alles gute.

Doug Benson ist ein bekannter Komiker, Schauspieler und Podcaster, der für seine Liebe zu Cannabis bekannt ist. Er hat sich einen Namen gemacht, indem er humorvolle Stand-up-Shows rund um das Thema Marihuana auf die Bühne gebracht hat.

Benson ist für seinen entspannten und zugänglichen Comedy-Stil bekannt, der oft von seiner Beziehung zu Cannabis geprägt ist. Er hat das Publikum mit seinem offenen Umgang mit dem Thema und seinem scharfen Sinn für Humor zum Lachen gebracht. Seine Shows sind oft voller Wortspiele, Witze und Geschichten, die sich um das Thema Drogen drehen.

Neben seiner Arbeit als Komiker ist Benson auch in der Film- und Fernsehbranche aktiv. Er hat in verschiedenen Filmen und TV-Serien mitgewirkt, darunter “Super High Me”, eine Dokumentation, in der er 30 Tage lang aufhört, Cannabis zu konsumieren, bevor er sich einem “Highness”-Test unterzieht, um die Auswirkungen des langfristigen Cannabiskonsums zu erforschen.

Benson ist auch als Gastgeber des beliebten Podcasts “Doug Loves Movies” bekannt, in dem er mit anderen Prominenten über Filme und andere popkulturelle Themen spricht. Cannabis spielt oft eine Rolle in diesen Gesprächen, da Benson oft während der Aufnahmen raucht und seine Gäste ermutigt, es ihm gleichzutun.

Als öffentliche Figur hat sich Benson für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt und seine Plattform genutzt, um die Vorteile und die geringen Risiken des Konsums hervorzuheben. Er hat sich auch für den verantwortungsvollen Gebrauch von Cannabis eingesetzt und betont, dass es wichtig ist, den Konsum im richtigen Maß und unter Berücksichtigung der eigenen Grenzen zu halten.

Doug Benson ist zu einer Ikone der Cannabiskultur geworden und hat mit seinem Humor und seiner offenen Einstellung vielen Menschen dabei geholfen, Vorurteile und Missverständnisse über Cannabis abzubauen. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, das Gespräch über Marihuana zu öffnen und zu normalisieren, während er gleichzeitig seine Comedy-Karriere vorantreibt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

