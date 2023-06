Die Angst vor der Cannabis-Freigabe fällt auf fruchtbaren Boden

Cannabis-Teillegalisierung der Ampelregierung ist Wasser auf die Mühlen der Ewiggestrigen

Bild: Sadhu van hemp

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP steht auf wackeligen Beinen, und es bedarf nur noch eines von den Boulevardmedien aufgebauschten Skandals, um Deutschland mit Neuwahlen zu beglücken.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden die Wähler und Wählerinnen die Ampelregierung in die Wüste schicken und für die rechten bzw. rechtsextremen Oppositionsparteien votieren: Die CDU/CSU würde 29 Prozent der Wählerstimmen abgreifen, die “Höckepartei” satte 19 Prozent. Mehr Zahlen werden nicht benötigt, um sich bewusst zu machen, dass immer mehr Deutsche davon träumen, sich vom rechten Spießbürgertum und dem mittlerweile wieder hoffähigen Ewiggestrigen hinter die Fichte führen zu lassen.

Das Absurde dabei ist, dass die von Seiten der Cannabis-Prohibitionisten faktenfrei geführte Diskussion über die Legalisierung erheblich dazu beiträgt, dass sich die deutsche Bevölkerung zunehmend in zwei Lager spaltet. Und die bekämpfen einander, als ginge es um Leben und Tod. Geradezu unversöhnlich stehen sie sich gegenüber, jene, deren Weltbild friedlicher Natur ist, und die, die mit Frieden und ähnlichem Gedöns nichts am Hut haben. Während die „bösen Gutmenschen“ daran arbeiten, mehr Zukunft zu wagen, wollen die „guten Schlechtmenschen“ zurück in die Vergangenheit. Und jeder nimmt für sich in Anspruch, nur das Beste für alle zu wollen.

Vor knapp zwei Jahren sah es noch so aus, als würde Deutschland nach gefühlten tausend Jahren der Cannabis-Prohibition endlich den Weg in eine moderne und tolerante Gesellschaft finden. Endlich! Mit Olaf wird alles besser. Das Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen. Millionen geächtete Hänflinge wittern seitdem Morgenluft. Sogar das scheue Reh des Kapitals wagt sich heraus, um teilzuhaben am grünen Goldrausch, der Deutschland nach der Cannabis-Freigabe erfassen wird. 35.000 Besucher will die Hanfmesse „Mary Jane Berlin“ am vergangenen Wochenende gezählt haben, was verdeutlicht, worum es geht.

Doch der Gegenwind wird heftiger – und das nicht nur in Sachen Cannabis-Teilfreigabe. Das „gemeine Volk“ muckt auf. Großer Dank dafür geht an die meinungsstarken rechtskonservativen Tendenzmedien und asozialen Internetzwerke, deren permanentes Störfeuer Otto und Ottilie Normalverbraucher dahingehend steuert, alles nur noch grottenschlecht zu finden, was die rotgrüngelbe Regierung versucht anzustellen.

Die Stimmung bei „Familie Piefke“ im thüringischen Sonneberg ist sogar derart mies und von Hass gegen alles Rotgrünversiffte durchsetzt, dass Mutter, Vater, Kind einträchtig einen Gefolgsmann von Björn Höcke zum Landrat wählen. Die berühmte Brandmauer zur AfD reißen immer mehr Bürger und Bürgerinnen ein – vor allem in Neufünfland.

Das klägliche Bild, das die Ampelregierung abgibt, mag Wasser auf die Mühlen der rechten Parteien sein, aber zu Jubelstürmen besteht für die CDU/CSU angesichts des Aufstiegs der “Höckepartei” kein Anlass. Vor allem deshalb, weil die Christdemokraten mit ihrem Spitzenpersonal den Konkurrenten in der ultrarechten Meinungsblase kaum Paroli bieten können. Höcke & Co. werden sich von einem Friedrich Merz oder Hendrik Wüst nicht in Schach halten lassen. Und ob der neulich vorgeführte Trick dauerhaft klappt, den CDU-Delegierten von einer ehemaligen Eisschnellläuferin in der Funktion als Polizeibeamtin rassistisch und homophob angehauchte Satzbausteine vorlesen zu lassen, um den braunen Bodensatz dieser unserer feinen Gesellschaft politisch einzufangen, bleibt ebenso fraglich. Überdies besteht die Gefahr, dass die Union mit dem Kurswechsel ins rechtsextrem-nationalistische Fahrwasser die gemäßigte Wählerschaft im Westen und Norden der Republik vergrätzt.

Der Rechtsruck, der Deutschland in den kommenden Monaten durchschütteln wird, verspricht nichts Gutes – und das nicht nur in Hinsicht auf die ersehnte Cannabis-Legalisierung. Schon bald werden die Herrschaften der Politelite kräftig rudern müssen – und zwar zurück in die Große Koalition, um wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser zu kommen.

