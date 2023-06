Wir denken an Lester Grinspoon. Der Psychiater wäre heute 95 Jahre alt geworden. Wir danken dir für diene Arbeit.

Einer der einflussreichsten Befürworter von Cannabis und dessen Legalisierung war Dr. Lester Grinspoon. Dr. Grinspoon, geboren am 24. Juni 1928 und verstorben am 25. Juni 2020, war ein US-amerikanischer Psychiater und emeritierter Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School. Er hat sich sein Leben lang intensiv mit dem Thema Cannabis auseinandergesetzt und war ein entschiedener Verfechter seiner medizinischen Nutzung.

Dr. Grinspoon begann sich in den 1960er Jahren für Cannabis zu interessieren, als sein Sohn Carl es als Mittel gegen Übelkeit während einer Chemotherapie verwenden wollte. Anfangs skeptisch, begann Dr. Grinspoon, sich in die wissenschaftliche Literatur einzulesen und erkannte schnell, dass die negativen Vorurteile über Cannabis oft auf Unwissenheit und Vorurteilen beruhten.

In den 1970er Jahren veröffentlichte Dr. Grinspoon sein bahnbrechendes Buch “Marihuana Reconsidered”, in dem er die medizinischen und sozialen Aspekte von Cannabis eingehend untersuchte. Das Buch war ein Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung von Cannabis und trug maßgeblich zur Aufklärung über die Vorteile der Pflanze bei.

Dr. Grinspoon betonte, dass Cannabis im medizinischen Bereich vielfältige Anwendungen habe. Er betonte, dass es bei der Linderung von Schmerzen, der Behandlung von Übelkeit bei Krebspatienten, der Appetitanregung bei AIDS-Patienten und der Reduzierung von Muskelkrämpfen bei Multipler Sklerose wirksam sein könne. Darüber hinaus betonte er, dass Cannabis im Vergleich zu vielen anderen Medikamenten ein vergleichsweise geringes Suchtpotenzial habe.

Als renommierter Mediziner führte Dr. Grinspoon zahlreiche Studien durch und veröffentlichte viele wissenschaftliche Artikel über Cannabis. Sein Engagement und seine Forschung trugen dazu bei, den Grundstein für eine evidenzbasierte Betrachtung von Cannabis zu legen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Dr. Lester Grinspoon war ein Vorreiter und Kämpfer für die Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen und die Menschen für die vielfältigen medizinischen Möglichkeiten von Cannabis zu sensibilisieren. Obwohl er nicht mehr unter uns weilt, wird sein Erbe in der Cannabisgemeinschaft weiterleben und dazu beitragen, dass Cannabis eine immer größere Rolle in der Medizin und im Alltag einnimmt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

