CB Club Berlin Networking Event

CB Club Berlin – Cannabis Business Club – Networking Event: Mittwoch, 28. Juni 2023



In Berlin wird in Sachen Cannabis nächste Woche ja einiges an Highlights geboten. Besonders ans Herz legen möchten wir euch die Veranstaltung des CB-Expo-Teams aus der Schweiz. Als Ergänzung zur CB Expo, bietet der CB Club in eintägigen Netzwerk-Events einem ausgewählten Publikum ein exklusives Programm. Führende Firmen der Branche treffen sich zum Austausch. B2B Besucher erwartet einiges an News, Insights und neuen Kontakten, in kleinem und feinem Rahmen und entspannter Atmosphäre. Zeit für Business und Entspannung ist folglich garantiert.

Als Organisatoren von Cannabis Events seit über 20 Jahren weiß das CB-Team, wer an diesem Event dabei sein muss, und alle teilnehmenden Firmen werden daher im Vorfeld geprüft. Essen, Trinken und Getränke an der Bar sind im Preis inbegriffen. Die Räumlichkeiten bieten nebst ansprechendem Ambiente natürlich Platz für ungestörte Gespräche im Innen- sowie auch im (gedeckten) Außenbereich.

Hochkarätige Referenten teilen ihr Wissen und ihre Erfahrung. Die folgenden Key-Themen werden in Form von kurzen Panel Diskussionen, in Englisch, zu besuchen sein:

The road to adult use cannabis in Germany

Switzerland and the Netherlands are launching pilot projects – a model for Germany and Europe?

Blurring the lines: The potential impact of recreational cannabis on the medical market

Medical Market: From current situation and challenges to future formats, products and prescribing practices

From Market Entry to Market Share: transitions in a maturing industry

Tickets können unter diesem Link beantragt werden. Alle weiteren Informationen: www.cb-net.com. Das Team CB freut sich auf einen spannenden Austausch in Berlin!

CB Club Berlin – Cannabis Business Club – Networking Event: Mittwoch, 28. Juni 2023, 14.00 – 22.00 Uhr

Prince Charles, Berlin Kreuzberg

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken