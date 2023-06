Leipzig, 14. Juni 2023. Cheech & Chong kommen nach Deutschland. Die WEECO Pharma GmbH wird exklusiv die Blüten der renommierten amerikanischen Lifestyle-Marke vertreiben. Grünhorn führt die Markteinführung durch.

Der Cannabis-Großhändler WEECO Pharma GmbH hat sich die Exklusivrechte von Cheech & Chong in Deutschland gesichert. Grünhorn wird als erster Partner die Marke ins Sortiment nehmen und zusammen mit der Canymed GmbH vertreiben. Dabei nutzen Grünhorn, Canymed und WEECO ihre bestehende Kooperation, um Cheech & Chong’s Cannabis in Deutschland zu etablieren. Grünhorn vertreibt bereits seit 2019 therapeutisches Cannabis über den eigenen Online-Handel. Die amerikanische Marke trägt ihren Namen nach der Filmreihe “Cheech and Chong“, die als Pioniere und Legenden der Cannabis-Branche gelten.

“Börge Diessel, Geschäftsführer bei WEECO, sagt: “Grünhorn hat sich als eine der größten deutschen Online-Apotheken für medizinisches Cannabis das erforderliche Fachwissen und das Vertrauen der Patienten erworben, um uns bei der Einführung dieser namhaften Marke zu unterstützen.”

“Die WEECO ist ein führender Anbieter von hochwertigen Cannabisprodukten in Deutschland und Europa. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität sowie einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu Cannabisprodukten. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Partner haben, der diese Werte mit uns teilt. Vor allem bringen wir gemeinsam eine Marke nach Deutschland, die äußerst beliebt ist”, sagt Matthias Fischer, Geschäftsführer der Canymed GmbH.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken